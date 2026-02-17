Un bébé singe abandonné par sa mère se blottit contre une peluche orang-outan et fait fondre les internautes

Dans un zoo japonais, un bébé singe abandonné par sa mère a trouvé du réconfort auprès d’une peluche. Un adorable duo qui fait fondre la toile.

Punch, un macaque âgé de six mois, est devenu la nouvelle coqueluche d’Internet. La raison ? L’animal apparaît dans une série de photos, où il se blottit contre une peluche pour se rassurer.

Ces clichés aussi adorables que déchirants ont ému des internautes du monde entier, rapporte le Daily Mail, qui relate cette histoire.

More information about Punch, the baby monkey at Ichikawa Zoo in Japan.



He was abandoned by his mother shortly after birth and has been hand‑raised by zookeepers.



They gave him a plush orangutan toy, which he carries everywhere, hugging it while he sleeps, using it for… pic.twitter.com/qn1fO7Wu1n — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) February 14, 2026

Un duo adorable…

Le petit singe a pointé le bout de son nez en juillet 2025 au zoo de la ville d’Ichikawa, au Japon. Malheureusement, sa maman l’a rejeté peu après sa naissance.

Face à cette situation, les soigneurs du parc animalier n’ont pas eu d’autre choix que de le nourrir à la main tout en surveillant attentivement son développement.

Crédit Photo : Capture d’écran X

Comme les singes nouveau-nés s’accrochent instinctivement à leur mère dès la naissance, le personnel lui a proposé des couvertures et des peluches pour calmer son anxiété.

Punch a rapidement adopté un orang-outan en peluche, qu’il garde toujours près de lui, comme s’il y avait trouvé une maman de substitution.

Les images largement partagées sur le réseau social X montrent le petit singe serrant sa peluche contre lui pendant son sommeil, les bras enroulés autour et le visage enfoui dans le tissu.

Crédit Photo : Capture d’écran X

… qui émeut les internautes

Comme le précise le journal britannique, Punch a été présenté pour la première fois à un petit groupe de macaques en janvier dernier.

S’il a commencé à interagir avec eux, il garde toujours son compagnon près de lui, tandis qu’il s’adapte à la vie parmi ses congénères.

Crédit Photo : Capture d’écran X

Ces images ont déclenché une véritable vague d’émotion sur la toile. Dans les commentaires, de nombreux internautes fondent devant la bouille de Punch.

Une personne a écrit :

« On dirait qu’il a trouvé l’endroit le plus sûr et le plus chaleureux du monde ».

Une autre a indiqué

« Un bébé singe abandonné par sa mère et élevé par des soigneurs est l’une de ces histoires qui rappelle combien les liens sociaux comptent dans toutes les espèces ».

Une troisième a commenté :

« J’ai la larme à l’œil ».

Crédit Photo : Capture d’écran X