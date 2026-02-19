Des policiers se déguisent en personnages de « Scooby-Doo » et arrêtent un gang de voleurs lors d'un carnaval au Brésil

Une équipe de policiers en civil déguisés en personnages de « Scooby-Doo » a arrêté un gang de voleurs de téléphones portables qui s'en prenait aux fêtards lors d'un carnaval au Brésil.

En période de carnaval au Brésil, les déguisements sont légions. Et c’est certainement la meilleure occasion pour les policiers en civil de se fondre dans la masse, avec leurs propres costumes.

Parmi les agents en civil à São Paulo, cinq étaient déguisés en Scooby-Doo, Sammy, Velma, Daphne et Fred, les personnages du dessin animé classique mettant en scène un groupe d'adolescents qui finissent toujours, d'une manière ou d'une autre, par attraper les méchants.

D'autres étaient déguisés en personnages de « Squid Games », tandis qu'à Rio, des agents ont mené une opération similaire en se déguisant en personnages de « La Casa de Papel », et même en Jason Voorhees de « Vendredi 13 » pour faire vraiment peur aux malfaiteurs.

Crédit photo : X / AssLatam

Une astuce d'infiltration efficace

Les policiers de la bande à Scooby-Doo ont arrêté deux femmes et un homme, dont au moins une des femmes avait en sa possession au moins huit téléphones volés, a déclaré la police.

Les agents ont saisi les téléphones avant de les restituer à leurs propriétaires légitimes, puis les malfaiteurs ont été conduits au poste de police de São Paulo pour répondre de leurs actes.



Crédit photo : X / AssLatam

Ce n'est pas la première fois que les agents brésiliens se déguisent en personnages de séries ou de films pour maintenir l'ordre dans le cadre de leur initiative « Opération Tracking ».

Au début du mois, des policiers de São Paulo déguisés en personnages du film « Ghostbusters » sorti en 1984 ont interpellé une femme qui aurait volé 12 téléphones portables. Et des policiers déguisés en extraterrestres ont interpellé un homme qui avait caché trois téléphones dans ses vêtements.

Le jour de la Saint-Valentin 2024, un policier péruvien rusé, vêtu d'un costume d'ours en peluche et muni d'une boîte de chocolats, a réussi à débusquer un trafiquant de drogue présumé lors d'une opération d'infiltration spectaculaire.