Du haut de ses 91 ans, Pierre Sablé, un marathonien originaire des Pyrénées-Orientales, a renoué avec les joies de la paternité en accueillant son septième enfant.

Le temps de sommeil diminue en vieillissant. Cela tombe bien pour Pierre Sablé, un habitant de Bouleternère (Pyrénées-Orientales) de 91 ans.

La raison ? Ce dernier doit se lever la nuit pour donner le biberon à son septième enfant âgé de six mois. Dans une interview filmée accordée à L’Indépendant, le nonagénaire revient sur sa paternité tardive.

« Je ne suis pas si vieux que ça »

Médaillé aux marathons de New York, Rome et Los Angeles chez les plus de 80 ans, Pierre Sablé sait comment relever les défis. Celui-ci n’hésite pas à citer l’exemple de Robert De Niro, qui a eu un bébé à l’âge de 79 ans.

« J’ai envie de lui écrire, tu es battu, excuse-moi mon vieux ! », plaisante le sportif.

Depuis six mois, le marathonien est l’heureux papa de la petite Louisa Maria, née de son union avec sa femme Aïcha. La fillette est la benjamine d’une fratrie de six enfants nés avant elle. Celle-ci a 60 ans d’écart avec sa sœur aînée.

Malgré son âgé avancé, Pierre Sablé se sent en pleine forme physique : « Je ne suis pas si vieux que ça », assure-t-il.

Il ajoute :

« Je suis le seul à courir à 91 ans, à faire des trails. Je travaille toute la propriété. Je travaille les terres où on a planté. Comme si j’avais 20 ans de moins ».

Un couple très uni

Interrogée par nos confrères, Aïcha encense son époux, et assure que ce dernier est « un excellent papa » et « un très bon compagnon de la vie ». La mère de famille reconnaît que son couple « peut étonner », mais celle-ci affirme être heureuse.

De son côté, le patriarche se dit confiant quant à l’avenir.

« On va dire que c’est exceptionnel. Peut-être. Ce n’est pas mon problème. Je vis ! », explique-t-il.

Face à la caméra, il revient sur la question que tout le monde lui pose depuis qu’il est père d’un bébé :

« Des amis me disaient, oui, mais tu te rends compte, allez, si t’es en forme, jusqu’à 100 ans, elle n’aura que 10 ans. Alors bon, est-ce que tu as réfléchi à tout ça ? », raconte-t-il.

