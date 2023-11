Cet homme qui a perdu la moitié de son visage a reçu la première greffe complète d'oeil et une transplantation de visage partielle

Aux États-Unis, des chirurgiens ont annoncé avoir réalisé la première greffe de l’oeil complet sur un patient. S’il n’a toujours pas recouvré la vue cinq mois après l’opération, les premiers signes sont encourageants et porteurs d’espoir !

À jamais les premiers ! Au mois de mai dernier, des chirurgiens américains ont réussi la prouesse de réaliser la première greffe d’un oeil complet. Ils ont publié un communiqué ce jeudi 9 novembre afin de l’annoncer et d’émettre leurs premiers constats, cinq mois après l’opération.

Le patient, nommé Aaron James, n’a toujours pas recouvré la vue mais montre des signes de très bonne santé. En l’occurrence, le flux sanguin jusqu’à la rétine semble fonctionner, laissant les experts “stupéfaits” par un tel résultat.

Crédit photo : NYU Langone Health / Reuters

“Il y a des millions d’individus qui ont perdu la vue, et nous n’affirmons pas que nous allons résoudre cela aujourd’hui. Mais nous en sommes sans aucun doute un peu plus près”, a déclaré le docteur Eduardo Rodriguez, qui a dirigé la procédure à l’hôpital universitaire NYU Langone Health, situé à New York.

Une première mondiale porteuse d’espoir !

L’opération a duré 21 heures, comprenant plusieurs interventions. Le patient avait été victime, il y a deux ans, d’un accident de travail, où son visage a touché une ligne électrique à haute tension. En plus de l’oeil gauche et de son orbite, il a également reçu une greffe du nez, des lèvres et d’autres tissus du visage prélevés sur un donneur.

Crédit photo : NYU Langone Health / Reuters

Aaron James est apparu en conférence de presse, à visage complètement découvert, présentant un oeil gauche fermé sous une paupière qu’il ne peut pas encore bouger naturellement : “Que je puisse voir ou non, c’est comme ça. Il faut commencer quelque part, et j’espère que cela va initier quelque chose que l’on pourra améliorer pour le prochain patient”.

Crédit photo : NYU Langone Health / Reuters

La réussite d’une telle opération est une véritable révolution pour la médecine, qui considérait cela encore impossible il y a une dizaine d’années. Le grand défi est d’arriver à rétablir la connexion, et donc la transmission d’informations, vers le cerveau via le nerf optique.

Dans le cas d’Aaron James, des cellules souches issues de la moelle épinière du donneur ont été injectées dans le nerf optique du patient, dans l’espoir de rétablir cette connexion.