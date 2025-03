À 16 ans, elle entre en deuxième année de médecine tandis que son frère de 13 ans vient d'avoir le bac

Mariam et Kamel ont un parcours scolaire pas comme les autres. Âgés de 16 et 13 ans, ils ont tous les deux sauté plusieurs classes et sont de vrais petits génies.

Mariam et Kamel sont des frères et sœurs originaires de Nice qui ont une particularité. À 16 ans, Mariam est en deuxième année de médecine, tandis que son frère de 13 ans vient d’avoir son baccalauréat.

Mariam est passionnée de lecture depuis l’enfance. Son parcours scolaire pas comme les autres a commencé lorsqu’elle a sauté la classe de CE2. Elle a ensuite rejoint l’établissement privé Henri IV, qui compte en moyenne 12 élèves par classe pour garantir un suivi privilégié. Dans ce collège, Mariam a pu passer sa sixième et sa cinquième en un an, puis sa quatrième et sa troisième en un an également.

Crédit photo : Le Figaro

Par la suite, Mariam est entrée au lycée privé Don Bosco, où elle a obtenu son baccalauréat mention très bien à 14 ans, avec des notes exemplaires : 18/20 en SVT, 17/20 en physique, 14/20 en mathématiques, 16 à l’écrit de français et 18 à l’oral.

Des études de médecine à 16 ans

Mariam a toujours voulu faire médecine. Pour cela, elle a décidé de partir à l’étranger pour suivre ses études en Lituanie, le pays d’origine de sa mère. La jeune fille a été admise à la Lithuanian university of health sciences, à Kaunas, une université réputée.

“Ce ne fut pas le choix de la facilité. Pour accéder aux études en Lituanie, il m’a fallu apprendre le lituanien et passer un examen de langue pour prouver que mon niveau était adéquat. Mon dossier devait être excellent pour que je sois admise. Je ne voulais pas prendre le risque de perdre un an, voire plus dans mon parcours par ce concours”, a expliqué Mariam au Figaro.

L’étudiante de 16 ans devra faire six ans de médecine et passer un concours pour choisir sa spécialité. Un parcours qui rappelle celui d'une jeune fille qui a réussi à obtenir son diplôme de médecine à l'âge de 12 ans.

Crédit photo : iStock

De son côté, son frère Kamel a également un parcours extraordinaire. Comme il savait déjà lire, il a sauté la classe de CP. Arrivé au collège, il est passé directement en quatrième. Kamel a ensuite obtenu son baccalauréat mention assez bien à l’âge de 13 ans, en 2024, et est devenu le plus jeune bachelier de France. Il a également obtenu de très bonnes notes, malgré un 08/20 en sport.

“Je me suis mis à travailler en terminale et j’ai eu 16/20 en maths et 19/20 en philo, mais mon père m’avait payé un professeur particulier. Les épreuves sportives de course à pied du 800 mètres n’étaient pas adaptées à mon âge et à ma taille”, a expliqué Kamel.

Si Kamel a réussi à obtenir son baccalauréat à un si jeune âge, ce n'est pas le cas de cette jeune fille qui a tenté de passer son bac à 9 ans avant d'être recalée. Par la suite, Kamel va suivre une classe préparatoire MP21 (mathématiques, physique, ingénierie et informatique) pour, il l’espère, intégrer CentraleSupélec ou Télécom Paris. Des jeunes motivés et ambitieux qui font la fierté de leurs parents.