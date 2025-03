Voici ce qui est arrivé à la modèle OnlyFans retrouvée la colonne brisée sur le bord d'une route à Dubaï

Mercredi 19 mars, une modèle OnlyFans a été retrouvée entre la vie et la mort au bord d’une route, la colonne vertébrale brisée. Quelques jours plus tard, on en sait un peu plus sur les circonstances du drame.

Il y a quelques jours, une jeune femme modèle OnlyFans et âgée de 20 ans a été retrouvée entre la vie et la mort au bord d’une route, à Dubaï. Couverte de sang, elle avait la colonne vertébrale brisée ainsi qu’une fracture au niveau des bras et des jambes.

Cette jeune femme n’est autre que Maria Kovalchuk, une mannequin ukrainienne. Elle a été transportée d’urgence à l’hôpital, où elle a subi quatre interventions chirurgicales. Actuellement, Maria Kovalchuk est dans un état critique, incapable de parler.

Crédit photo : Baltimore Chronicle

Les circonstances du drame

Maria Kovalchuk est partie le 9 mars à une fête dans un hôtel de Dubaï, en compagnie de deux hommes qui prétendaient être des représentants de l’industrie du mannequinat. Mais selon les premiers éléments de l’enquête policière, cette soirée était en réalité une fête dangereuse et illégale. Dans ce genre d’événement, l’exploitation sexuelle est courante. Pour 50 000 à 100 000 dollars, les jeunes femmes conviées peuvent se faire arracher les dents, se faire battre, se faire raser la tête ou être pendues à des crochets métalliques.

Crédit photo : E2W News

Pour la police, Maria Kovalchuk se serait blessée en tombant d’un chantier de construction d’une hauteur importante.

“L’enquête a révélé qu’elle avait subi de graves blessures après être entrée seule sur un chantier de construction à accès restreint et être tombée d’une certaine hauteur”, ont révélé les forces de l’ordre, selon des propos relayés par Bored Panda.

Mais d’après sa famille, Maria Kovalchuk n’est pas tombée par hasard. Selon ses proches, elle tentait d’échapper à quelqu’un, comme des clients qui voulaient l’agresser. De son côté, la victime est toujours incapable de parler et ne peut pas encore donner sa version des faits.