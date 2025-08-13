Elle gagne 3000 euros par mois en vendant ses pets sur internet, sa mère est très fière d'elle

Une Galloise de 28 ans a été contrainte de trouver un deuxième job pour régler ses dettes. Cette dernière s’est alors tournée vers un business étonnant.

On pourrait dire de Kirsty Farts qu’elle ne manque pas d’air, littéralement. La bien nommée fait commerce de ses… propres pets.

Cette Galloise de 28 ans gagne plus de 2500 livres sterling (environ 2 890 euros) en vendant ses flatulences via la plateforme OnlyFans, rapporte le Daily Star.

Son travail consiste à se filmer en train d’expulser de l’air dans différents endroits. Ce n’est pas tout. Elle envoie également des messages personnalisés à ses abonnés.

La jeune femme s’est lancée dans ce business après avoir reçu une facture de 11 000 livres sterling (environ 12 749 euros) il y a deux ans.

À l’époque, elle n’avait pas les moyens de s’acquitter de cette dette. Elle a eu l’idée de commercialiser ses pets après avoir visionné une interview d’une Américaine qui amassait une petite fortune grâce à un contenu similaire.

« Je me suis dit : "Bon, il faut que je fasse quelque chose. Je pense que c'est le moment de me lancer dans les pets », confie la principal concernée auprès du tabloïd britannique.

Sa mère la soutient

Aujourd’hui, la vingtenaire est suivie par près de 9000 abonnés sur son compte Instagram.

Selon ses dires, elle publie jusqu’à 60 vidéos par mois. L’entrepreneuse attribue une grande partie de son audience aux adeptes de l’éproctophilie, des personnes qui trouvent l’excitation dans les flatulences.

Auprès du média, Kirsty Farts insiste sur le fait que son contenu est authentique.

« Je suis littéralement assise dans ma chambre et je me dis : Oh, je vais juste péter sur une brosse, dans un pot ou dans mon parfum », explique-t-elle à propos de son job.

« Dans l'ensemble, les réactions ont été positives. C'est agréable de pouvoir être moi-même et d'être payée pour ça ».

Bien qu'elle génère de l'argent grâce à ses publications, elle continue d'exercer un emploi « classique » à temps plein. Si son père ignore tout de cette source de revenus supplémentaire, la jeune femme admet que sa mère est très fière de ses « réalisations ».

Comme elle le précise, son entreprise lui apporte une stabilité financière. Cela a aussi renforcé sa confiance elle.