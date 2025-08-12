Cette star d'OnlyFans dépense 44 000 € pour agrandir ses fesses, la douleur l'empêche de s'asseoir depuis des mois

Alanna Pow, une influenceuse OnlyFans, a dépensé une fortune pour avoir des fesses plus volumineuses. Mais tout ne s’est pas déroulé comme prévu pour cette Australienne.

Aujourd’hui, on vous reparle d’Alanna Pow, une ancienne hôtesse l’air reconvertie en créatrice de contenu sur la plateforme OnlyFans.

Alors que ses vidéos pour adultes lui rapportent une petite fortune, la jeune Australienne de 22 ans a utilisé une partie de son argent pour modifier sa plastique.

Crédit Photo : Instagram

Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’influenceuse ne lésine pas sur les moyens pour obtenir la silhouette de ses rêves.

Ces derniers mois, Alanna Pow a dépensé environ 38 000 livres (environ 44 000 euros) en chirurgie esthétique. Le hic ?

Celle qui affirme gagner 127 333 euros par mois grâce à son contenu osé n’a pas obtenu ce qu’elle désirait.

La jolie brune, qui vit à Bali, va prochainement s’envoler vers son pays natal pour faire un troisième BBL (une technique chirurgicale pour augmenter le volume de ses fesses).

Crédit Photo : Instagram

Elle s’apprête à faire son troisième BBL

Selon ses propres mots, la starlette souhaite subir une nouvelle opération pour corriger les deux premières tentatives ratées.

À l’époque, elle s’était rendue en Turquie pour modifier la forme de son fessier, mais elle a été déçue du résultat.

Comme elle le précise, la clinique lui a offert une rhinoplastie.

« Le nez, en revanche, était parfait », assure Alanna Pow auprès de Mirror.

Crédit Photo : Instagram

Sa prochaine opération aura lieu le mois prochain. L’Australienne est impatiente de la réaliser. Néanmoins, elle appréhende la convalescence qui découle de cette intervention. Elle raconte :

« La convalescence après mes opérations a été horrible. Lorsque j’ai subi la première, j’étais encore hôtesse de l’air et j'ai rapidement repris le travail, ce qui m'a obligée à marcher pendant tout le vol. Au décollage, je me suis assise sur mon coussin BBL et la douleur était atroce ».

L’instagrameuse aux 1,3 million d’abonnés a dû porter des vêtements de compression pendant six semaines sous son uniforme. Autre désaventage : elle a été contrainte de rester allongée sur le ventre pendant des semaines car elle ne pouvait pas s'asseoir.

Malgré ces inconvénients, la vingtenaire ne compte pas faire marche arrière.

« Je suis tellement excitée à l'idée de subir ma troisième BBL. Les deux premières n'étaient que des leçons pour moi ».

Crédit Photo : Instagram

Elle aimerait aussi se délester de quelques kilos, mais elle est effrayée à l’idée de perdre de la poitrine.