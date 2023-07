Voici comment toucher la prime de 6 000 euros pour acheter une moto neuve

Le gouvernement a tranché : dès début 2024, les deux-roues devront passer au contrôle technique. Pour inciter les motards à changer leur véhicule au profit d’une moto électrique, une prime allant jusqu’à 6 000 euros sera proposée. Mais comment en bénéficier ?

Jusqu’à présent, il était obligatoire pour tous les propriétaires de voiture de faire passer leur véhicule au contrôle technique. Cependant, ce n’était pas encore le cas pour les motos. Cela devrait changer puisque le gouvernement a récemment annoncé que le contrôle technique pour les deux-roues allait devenir obligatoire dès 2024.

Crédit photo : iStock

L’objectif est de renforcer la sécurité routière et d’inciter les motards à renouveler leur moto pour un modèle électrique ou très peu polluant.

Pour faire passer la pilule auprès des motards en colère, le gouvernement a annoncé qu’une prime allant jusqu’à 6 000 euros allait être mise en place. Elle permettra d’accompagner les Français qui souhaiteront acheter une moto électrique neuve. Cependant, les motards devront respecter certaines conditions pour pouvoir bénéficier de ce bonus écologique.

Prime moto de 6000 euros : quelles conditions ?

Les motards qui souhaitent recevoir cette prime devront acheter une moto électrique neuve et immatriculée en France. Le montant de la prime ne devra pas excéder les 40% du prix total de la moto et seuls les ménages les plus modestes pourront en bénéficier, c’est-à-dire les foyers dont le revenu fiscal est inférieur à 14 089 euros. Enfin, la moto choisie devra posséder une puissance supérieure à 11 kilowatts.

Crédit photo : iStock

Cette prime devrait être mise en place début 2024, en même temps que le contrôle technique des deux-roues.