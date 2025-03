Voici la signification cachée et inquiétante de certains émojis utilisés par les ados dans leurs textos

Selon des experts, les célèbres émojis auraient une signification cachée pour la jeune génération. Explications.

Il faut parfois se méfier des apparences. En témoigne le constat de plusieurs experts dans la police et en sociolinguistique. Lorsque vous voyez les fameux émojis - vous savez, ces visages jaunes qui ont pour but de définir une émotion, un sentiment ou un objet qui s’invitent dans nos messages en ligne - on pense qu’ils sont innocents. Pourtant, il faut s’en méfier.



Certains émojis utilisés par les enfants/adolescents pourraient avoir des significations plus sombres qu'on ne peut l'imaginer. Et c’est notamment le synopsis de la dernière série Netflix à succès : Adolescence qui met ce problème en lumière. Le pitch ? Jamie Miller, un garçon de 13 ans, qui est arrêté pour le meurtre d'une fille de son école après avoir été radicalisé par du contenu incel (célibataire involontaire) et misogyne en ligne. Dans le show, les adolescents communiquent avec des émojis pour indiquer leurs croyances, comme la pilule rouge qui signifie “voir la vérité”. Un concept qui porte un nom : la manosphère.

Les émojis : un outil dangereux

D’après le Dr Robert Lawson, expert en sociolinguistique de l'Université de Birmingham City au Royaume-Uni, qui a été interrogé par The Conversation, les émojis ont un véritable sens caché. La police britannique l’a même confirmé, comme le rapporte Unilad :

“un emoji cheval pourrait faire référence à la kétamine, une drogue utilisée comme tranquillisant chez les chevaux, tandis qu'un extraterrestre, un masque de démon, un envahisseur de l'espace ou un crâne et des os croisés pourraient être un clin d'œil à la MDMA.”

Des visages dont il faut se méfier



Les significations détournées sont multiples : la cocaïne peut être symbolisée par un flocon de neige ou un bonhomme de neige, par exemple. Enfin, un cristal ou une pilule peuvent faire référence à un autre type de drogues.

Dans la série Adolescence, on apprend notamment que même les émojis représentants des cœurs ont un sens bien précis :

“Le rouge signifie l'amour, le violet “excité”, le jaune “je suis intéressé”, “es-tu intéressé ?”, le rose “je suis intéressé, mais pas par le sexe” et enfin l'orange “tout ira bien”, rappelle le média Unilad.



Finalement, ce n’est pas si surprenant que cela. Des émojis plus connus étaient déjà détournés, chez les adultes notamment. Celui représentant une aubergine était souvent associé au sexe masculin, tandis qu’un émoji en forme de pêche, au fessier féminin. Vous l’aurez compris, les émojis n’ont rien d’anodin et mieux vaut contrôler leur utilisation par les enfants.