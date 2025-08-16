Une influenceuse oublie son tampon pendant un mois, elle échappe de justesse au pire

Savannah Miller, une candidate de téléréalité américaine, est revenue sur un petit souci qu’elle a eu avec une protection hygiénique.

Son nom ne vous dit peut-être rien, mais Savannah Miller, est une candidate de téléréalité américaine.

Elle est connue pour avoir participé à la septième saison de The Circle, une émission diffusée sur Netflix. Récemment, la starlette de 24 ans s’est livrée à quelques confidences sur sa vie intime dans les colonnes du New York Post.

Elle est notamment revenue sur la fois où elle a oublié son tampon à l’intérieur de son vagin pendant un mois.

Crédit Photo : Instagram

Cette mésaventure s’est déroulée il y a deux ans quand Savannah était étudiante à l’université. Tout a commencé lorsqu’elle a mis un tampon hygiénique vers la fin son cycle menstruel.

Le hic ? L’étudiante a oublié qu’elle en avait utilisé un. D’autant plus que le dispositif jetable avait disparu le lendemain.

« J'ai oublié que je l'avais mis, et comme il n'y avait pas de sang et que la ficelle avait disparu, je ne l'ai pas vu », se souvient la vingtenaire.

« Une odeur nauséabonde »

Néanmoins, en quelques jours, Savannah a commencé à remarquer des signes inquiétants : irritation, malaise, et odeur nauséabonde.

« On aurait dit qu'un rat s'était glissé en moi pendant mon sommeil et qu'il était mort », raconte la star de téléréalité.

Malgré son inquiétude, cette dernière a attribué les mauvaises odeurs à « ses anciennes règles ». Par conséquent, elle a continué à utiliser des tampons.

Crédit Photo : iStock

Elle a finalement décidé de consulter la clinique médicale du campus. Elle a passé des examens et des tests de dépistage. Les résultats de ces analyses n’ont révélé aucune anomalie.

« Ils pensaient que c’était juste un vaginose bactérienne, mais je savais qu'il était impossible que des personnes atteintes de vaginose bactérienne aient une odeur comme celle-là », détaille la principale concernée.

Elle échappe au choc toxique

Savannah a eu le fin mot de l’histoire lors de son troisième rendez-vous chez le médecin. Celui-ci avait remarqué des particules de coton dans son échantillon d’urine. Cela l'a amené à se demander si elle n'avait pas un tampon coincé à l’intérieur de son organisme.

Crédit Photo : Instagram

La patiente se souvient avoir dit aux médecins qu'elle ne pensait pas que c'était le cas, mais qu’elle ne pouvait pas complètement écarter cette possibilité.

« Je voulais désespérément faire disparaître cette odeur ».

Cette fois, la clinique a découvert le tampon, qui selon l’Américaine, était enfoncé entre le vagin et le col de l’utérus.

Fort heureusement, Savannah ne présentait aucun signe du syndrome du choc toxique, une infection grave - voire mortelle - « pouvant survenir au cours des règles lors d'utilisation de dispositifs vaginaux », explique le CHU de Lyon.

Crédit Photo : Instagram

Face à cette situation, l’influenceuse a reçu une dose d’antibiotiques par mesure de précaution.