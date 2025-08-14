« L'une des meilleures séries de tous les temps » disponible dans son intégralité, les spectateurs sont accros

Il est l’heure de dévorer l’intégralité de cette série ultra-populaire qui vient de se terminer afin de rattraper votre retard ou de vous relancer dans cet univers impitoyable.

Si vous détestez attendre entre les saisons d’une série, comme pour Mercredi, on a ce qu’il vous faut. Cette autre série vient de se terminer en trombe. Ainsi, vous pourrez donc dévorer tous les épisodes à votre rythme. Et ça devrait aller vite, puisqu’elle compte 53 épisodes au total.

La série est rapidement devenue culte ces dernières années. Aux États-Unis, chaque diffusion était un rendez-vous immanquable pour ses millions de fans. Le succès de la série fut tel qu’une ribambelle de spin-offs ont été mis sur pied.

Crédit photo : Paramount+

On veut bien sûr parler de Yellowstone avec Kevin Costner. Créée par Taylor Sheridan et John Linson, Yellowstone est l’une des séries les plus regardées et populaires depuis sa sortie en 2018. Voici le résumé disponible sur Netflix : « Propriétaire du plus grand ranch du Montana, John Dutton se bat pour préserver son mode de vie face à la pression des promoteurs immobiliers et des politiciens ».

Yellowstone, une série ultra-populaire dans le monde

Crédit photo : Paramount+

Le succès de Yellowstone repose surtout sur son côté soap opera et ses nombreuses péripéties. Ajoutez à cela un casting dantesque et de magnifiques paysages et le compte est bon.

Il n’est pas étonnant alors que la série a été regardée 686 millions d’heures sur Netflix entre janvier 2024 et juin 2025, selon les chiffres de FlixPatrol. Lors de leur diffusion télé, les saisons de Yellowstone réunissaient en moyenne 12 millions de personnes outre-Atlantique.

Sur Rotten Tomatoes, Yellowstone obtient le score de 83% dans son ensemble. La troisième saison atteint même le score parfait de 100%. Voici un échantillon de tout le bien que pensent les spectateurs de Yellowstone :

« L'une des meilleures séries de tous les temps » ; « L'écriture et la mise en scène de Taylor Sheridan sont absolument irréprochables. Une histoire formidable et des personnages incroyables dont on tombe amoureux » ; « Le rythme est lent au début, mais continuez, toute l'histoire est un bijou. Le jeu d'acteur et le scénario sont excellents » ; « Épique à bien des égards », peut-on lire sur les réseaux sociaux.

Par ailleurs, sachez que si le virus Yellowstone vous pique, ses dérivés 1883 et 1923 (avec Harrison Ford) sont également disponibles, en attendant les cinq autres en préparation. Attention, seules quatre saisons sur cinq sont disponibles sur Netflix. Pour regarder l’intégralité de Yellowstone, rendez-vous sur Paramount+.