Cette star de Stranger Things a disparu juste après avoir connu la gloire dans la série Netflix

Casting de Stranger Things lors d'une avant-première

Propulsée sur le devant de la scène après son apparition dans Stranger Things, cet star appréciée du public et de la gent féminine a pourtant fait le choix de s’éloigner de Hollywood. Elle explique pourquoi.

La cinquième et ultime saison de Stranger Things est attendue dès le 27 novembre sur Netflix. Ce sera l’occasion de retrouver, pour une dernière fois, Mike et sa bande. Par ailleurs, on sait déjà que d’autres personnages ne feront pas leur retour.

Poster de Stranger ThingsCrédit photo : Netflix

C’est le cas de Billy Hargrove, le demi-frère de Max, tué dans la saison 3. Ainsi, on ne devrait plus revoir son interprète Dacre Montgomery. Depuis sa dernière apparition dans la série à succès en 2019, l’acteur australien s’est fait discret.

En effet, après son apparition dans Stranger Things, Dacre Montgomery a joué dans la comédie romantique The Broken Hearts Gallery et dans Elvis, son dernier projet en date.

S’éloigner de Hollywood pour réfléchir à l’avenir

Extrait tiré de Stranger Things montrant Billy  Crédit photo : Netflix

Il semblerait que Dacre Montgomery ne soit pas près de reprendre le cinéma de sitôt. En tous cas, pas devant la caméra. L’acteur a évoqué sa nouvelle notoriété dans les colonnes de The Australian. Il y explique pourquoi il s’est éloigné d'Hollywood.

« Je pense que les choses ont changé. Les stars hollywoodiennes traditionnelles existaient grâce au mystère… Les réseaux sociaux ont mis fin à cela. C'est en grande partie pour cela que je suis tombé dans l'oubli ces cinq dernières années », pense-t-il.

Extrait tiré de Went Up The HillWent Up The Hill. Crédit photo : Greenwich Entertainment

L’acteur sait qu’il n’est pas l’une des stars les plus adulées de Hollywood et préfère continuer son petit bonhomme de chemin :

« Je n’essaie pas de rivaliser avec qui que ce soit, je vis ma vérité – et j’espère pouvoir payer le loyer pendant que je le fais. J'ai donné une part de moi-même à chaque rôle que j'ai joué, et c'est en grande partie pour cela que j'ai pris du temps libre.

« Ces derniers temps, j'ai beaucoup réfléchi à ce que je voulais faire de ma carrière. J'essaie de mieux contrôler où et sur quoi je travaille. »

Sur son compte Instagram, suivi par 7,7 millions d’abonnés, Dacre Montgomery ne révèle rien de sa vie privée. Il met l’accent sur ses projets à venir, notamment sa toute première réalisation à venir : The Engagement Party. En attendant, les spectateurs anglophones peuvent le retrouver à l’affiche de Went Up The Hill, un film d’horreur.

