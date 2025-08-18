Cette série Netflix « époustouflante » notée 98% rend accros les spectateurs qui la dévorent en un week-end

Rien de mieux pour terminer les vacances en beauté et bien entamer la nouvelle année que de se lancer dans un marathon série. Parfait, on a la comédie qu’il vous faut !

C’est bientôt la fin des vacances et de l’été. Alors pour surmonter ce blues saisonnier, que diriez-vous de vous plonger dans une comédie ? En plus, vous n’aurez pas à attendre pour découvrir la suite. La série s’est officiellement arrêtée en 2020 et est à peine en train d’être découverte par les abonnés Netflix.

Alors, si vous vous ne savez pas quoi faire en attendant la deuxième partie de la saison 2 de Mercredi, profitez-en pour vous ruer sur cette comédie. En plus, les spectateurs racontent avoir regardé l’intégralité en un week-end !

Crédit photo : Netflix

Cette série méconnue mais très appréciée des critiques et du public est Glow. « Ruth Wilder, une actrice en mal de notoriété, trouve dans le monde du lycra et des paillettes du catch féminin une dernière chance de se faire un nom. Obligée de travailler avec douze marginales d'Hollywood, Ruth est aussi en concurrence avec Debbie Eagan, ancienne actrice de soap », renseigne le résumé de Allociné.

Une série qui manque beaucoup aux fans

Crédit photo : Netflix

Glow se déroule dans les années 1980, parfait pour concurrencer Stranger Things qui joue sur la nostalgie. Aussi, que ce soit les décors des 80’s, l’histoire, les personnages et leurs interprètes, Glow a bon sur toute la ligne.

Les trois saisons de la série ont chacune récolté l’excellent score de 93% sur Rotten Tomatoes. « Avec des détails précis sur la période des années 1980, une écriture époustouflante et un casting de choc, GLOW brille de mille feux », indique le site.

Les spectateurs ont également succombé au charme de Glow. Nombreux sont ceux qui louent la qualité de la série :

« Le casting est excellent et l'écriture est de premier ordre. Betty Gilpin et Alison Brie font un travail formidable en donnant une telle profondeur de caractère aux personnages principaux, » ; « Glow vous fera rire aux éclats et vous frappera au corps avec empathie » ; « C'est toujours l'une de mes séries télévisées préférées », écrivent les internautes.

Seule ombre au tableau, son annulation soudaine en 2020 alors que Glow avait été renouvelé un an plus tôt. La pandémie de Covid, survenue cette année-là, aura eu raison de la série qui sera annulée par Netflix. Depuis, les fans ne s’en remettent toujours pas. Ils doivent se contenter de trois saisons et d’un total de 30 épisodes.

Malgré tout, le plaisir de (re)découvrir Glow reste le même. Rendez-vous sur Netflix pour une bonne dose d’humour et de détente.