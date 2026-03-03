Voici les deux pays qui pourraient survivre à une guerre nucléaire qui tuerait 5 millions de personnes en 1 heure

Par |

L'explosion d'une bombe atomique

Alors que la situation géopolitique est de plus en plus instable dans le monde, la menace d’une guerre nucléaire pèse sur les esprits. Selon des experts, deux pays pourraient survivre lors d’un tel affrontement.

Les conflits à travers le monde se multiplient. Alors que les frappes s'intensifient entre l'Iran, Israël et les États-Unis, les influenceurs français de Dubaï demandent à être rapatriés, une demande à laquelle les internautes n'ont pas hésité à répondre.

Face à ces conflits, dans 95% des cas, les IA n’hésiteraient pas à lancer une guerre nucléaire. Cependant, selon Lad Bible, un tel événement reste peu probable dans un avenir proche car les puissances nucléaires ne sont pas opposées.

Le lancement d'un missileCrédit photo : iStock

À ce sujet, l’auteure à succès Annie Jacobsen a publié un livre intitulé “Guerre nucléaire : un scénario”. Dans son ouvrage, la journaliste dévoile ce qui pourrait arriver en cas de guerre nucléaire sur Terre.

Le scénario d’une guerre nucléaire

Selon elle, environ 5 milliards de personnes mourraient dans les 72 premières minutes. Une majeure partie de la population terrestre disparaitrait et la terre serait ravagée par les flammes nucléaire, entraînant un mini âge glaciaire.

La suite après cette vidéo

“La majeure partie du globe, et certainement les latitudes moyennes, serait recouverte d’une épaisse couche de glace. Des endroits comme l’Iowa et l’Ukraine ne seraient que neige pendant 10 ans. L’agriculture s’effondrerait, et quand l’agriculture s’effondre, les gens meurent. À cela s’ajoute l’empoissonement aux radiations, car la couche d’ozone sera tellement endommagée et détruite qu’il sera impossible de rester dehors au soleil, les gens seront obligés de vivre sous terre”, explique Annie Jacobsen selon Lad Bible.

Deux pays où survivre

En travaillant avec le professeur Brian Toon, expert en climatologie, Annie Jacobsen est arrivée à une conclusion : il existerait deux pays qui pourraient survivre à une guerre nucléaire. Il s’agit de la Nouvelle-Zélande et de l’Australie, des pays qui sont plus éloignés géographiquement et qui pourraient éviter les échanges d’armes nucléaires.

La Nouvelle-ZélandeCrédit photo : iStock

En plus de cela, ces deux pays ne possèdent pas d’armes nucléaires, il y a donc peu de risques pour qu’ils soient visés. Mais si nous avons plus de chances de survivre en Nouvelle-Zélande et en Australie, c’est principalement parce que ce sont les seuls pays à pouvoir “maintenir une agriculture durable”.

Cependant, même s’il serait possible de faire pousser des aliments dans ces pays épargnés, la survie pourrait être très précaire. Comme l’explique le média Marie France, entre les pénuries de médicaments et de carburant, les infrastructures abîmées et les tensions sociales, les conditions de vie ne seront pas optimales.

En définitive, selon ces experts, nous avons plus de chances de survivre à une guerre nucléaire si nous allons en Nouvelle-Zélande ou en Australie, pour échapper aux armes nucléaires et maintenir une agriculture durable.

Suivez nous sur Google News

author-avatar

Au sujet de l'auteur :

Journaliste web avec 5 ans d'expérience en rédaction print et digitale, j'assure actuellement le suivi de l'actualité généraliste et des faits de société pour Demotivateur. Spécialisée dans les thématiques liées à l'environnement et à la cause animale, je m'attache à décrypter les enjeux climatiques et sociétaux avec rigueur. Mon expertise couvre également la vie pratique et le journalisme de solutions (Good News). Passionnée par la transmission d'informations fiables, je mets mon analyse au service d'un traitement de l'info à la fois engagé et sourcé.

À lire aussi
Une arme nucléaire
Dans 95% des cas, les IA n'hésiteraient pas à lancer une guerre nucléaire pour régler les conflits internationaux, selon une étude
L'Espagne, destination touristique
Avec un record de 97 millions de touristes, ce pays voisin talonne désormais la France, au rayon des destinations les plus prisées
Un couple lors d'un rendez-vous
Voici à quelle heure vous devez envoyer un message à votre crush en 2026
Employé concentré travaillant sur son ordinateur
Voici l'heure précise de la journée où notre cerveau est le plus performant, selon une étude scientifique
Mervin Raudabaugh
À 86 ans ce fermier a dit NON à 15 millions et voici ce qui s'est passé