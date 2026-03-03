Voici les deux pays qui pourraient survivre à une guerre nucléaire qui tuerait 5 millions de personnes en 1 heure

Alors que la situation géopolitique est de plus en plus instable dans le monde, la menace d’une guerre nucléaire pèse sur les esprits. Selon des experts, deux pays pourraient survivre lors d’un tel affrontement.

Les conflits à travers le monde se multiplient. Alors que les frappes s'intensifient entre l'Iran, Israël et les États-Unis, les influenceurs français de Dubaï demandent à être rapatriés, une demande à laquelle les internautes n'ont pas hésité à répondre.

Face à ces conflits, dans 95% des cas, les IA n’hésiteraient pas à lancer une guerre nucléaire. Cependant, selon Lad Bible, un tel événement reste peu probable dans un avenir proche car les puissances nucléaires ne sont pas opposées.

Crédit photo : iStock

À ce sujet, l’auteure à succès Annie Jacobsen a publié un livre intitulé “Guerre nucléaire : un scénario”. Dans son ouvrage, la journaliste dévoile ce qui pourrait arriver en cas de guerre nucléaire sur Terre.

Le scénario d’une guerre nucléaire

Selon elle, environ 5 milliards de personnes mourraient dans les 72 premières minutes. Une majeure partie de la population terrestre disparaitrait et la terre serait ravagée par les flammes nucléaire, entraînant un mini âge glaciaire.

La majeure partie du globe, et certainement les latitudes moyennes, serait recouverte d'une épaisse couche de glace. Des endroits comme l'Iowa et l'Ukraine ne seraient que neige pendant 10 ans. L'agriculture s'effondrerait, et quand l'agriculture s'effondre, les gens meurent. À cela s'ajoute l'empoissonement aux radiations, car la couche d'ozone sera tellement endommagée et détruite qu'il sera impossible de rester dehors au soleil, les gens seront obligés de vivre sous terre", explique Annie Jacobsen selon Lad Bible.

Deux pays où survivre

En travaillant avec le professeur Brian Toon, expert en climatologie, Annie Jacobsen est arrivée à une conclusion : il existerait deux pays qui pourraient survivre à une guerre nucléaire. Il s’agit de la Nouvelle-Zélande et de l’Australie, des pays qui sont plus éloignés géographiquement et qui pourraient éviter les échanges d’armes nucléaires.

Crédit photo : iStock

En plus de cela, ces deux pays ne possèdent pas d’armes nucléaires, il y a donc peu de risques pour qu’ils soient visés. Mais si nous avons plus de chances de survivre en Nouvelle-Zélande et en Australie, c’est principalement parce que ce sont les seuls pays à pouvoir “maintenir une agriculture durable”.

Cependant, même s’il serait possible de faire pousser des aliments dans ces pays épargnés, la survie pourrait être très précaire. Comme l’explique le média Marie France, entre les pénuries de médicaments et de carburant, les infrastructures abîmées et les tensions sociales, les conditions de vie ne seront pas optimales.

En définitive, selon ces experts, nous avons plus de chances de survivre à une guerre nucléaire si nous allons en Nouvelle-Zélande ou en Australie, pour échapper aux armes nucléaires et maintenir une agriculture durable.