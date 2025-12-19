Voici à quelle heure vous devez envoyer un message à votre crush en 2026

Comment trouver l’amour en 2026 ? Voici l’heure à laquelle tout peut changer, selon une étude.

Pour l’année prochaine, une résolution s’impose sur votre liste : trouver l’amour. Mais pas une simple rencontre qui vous réchauffera cet hiver, plutôt une relation durable et saine, qui vous amènera vers un joli avenir.

Pour trouver l’amour en 2026, Logan Ury, directrice de la science des relations chez Hinge, a dévoilé ses conseils. Selon l’experte, il faut avant tout se laisser porter par trois facteurs : s’ouvrir à de nouveaux horizons et aller au-delà de ses critères, travailler sa bio et utiliser les outils Hinge. Elle développe :

"De simples ajustements, comme élargir légèrement la distance ou la tranche d’âge, peuvent vous ouvrir les portes vers des profils avec lesquels vous pourriez avoir une véritable alchimie", assure la spécialiste.

Elle ajoute que le travail de son profil sur l’application de rencontre est indispensable : "Le meilleur moyen de s’offrir un nouveau départ en amour passe par un profil à jour. Les accroches de Hinge vous permettent de révéler votre personnalité et vos centres d’intérêt." Enfin, il est important de déclarer ses intentions avec l’option « Dating Intention » de l’application : "83 % des utilisateurs Hinge Millennials et 75 % des utilisateurs Gen Z vérifient cette information avant d’envoyer un like. Expliquez clairement vos objectifs de rencontre avec vos propres mots pour vous assurer d’être sur la même longueur d’onde." Mais les conseils pour trouver l’amour ne s’arrêtent pas là.

Crédit : IStock

Voici le moment idéal pour engager la conversation en 2026

Selon l’application de rencontres Hinge, en 2026, il existe justement un moment précis où l’on peut trouver l’amour plus facilement. D’après la plateforme, le premier dimanche du mois de janvier serait le plus actif sur les applications de rencontres. Il faut donc s’attendre à un pic d’activité à ce moment précis.

Selon la dernière étude Hinge, pour trouver l’amour, il faudra donc se connecter ce fameux dimanche pour éventuellement rencontrer la bonne personne, mais aussi maximiser ses chances en étant actif à la bonne heure.

Crédit : IStock

L’heure parfaite pour trouver l’amour

En France, lorsqu’il sera 19 h, ce sera l’heure de pointe pour envoyer des likes. Autre horaire clé : 22 h, le moment le plus populaire pour envoyer des messages et des notes vocales. La plateforme constate une augmentation de 31,2 % des likes et de 24,5 % des messages par rapport à un dimanche moyen en 2024.

Vous êtes désormais prévenus ! Si vous voulez trouver votre âme sœur en 2026, vous savez comment mettre toutes les chances de votre côté !