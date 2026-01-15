Avec un record de 97 millions de touristes, ce pays voisin talonne désormais la France, au rayon des destinations les plus prisés

L’année dernière, l’Espagne a attiré 97 millions de visiteurs étrangers. Un record que le pays qualifie de “réussite collective”, même si une partie de ses habitants dénoncent des excès.

L’Espagne a la cote ! Et les chiffres viennent le confirmer. Notre voisin ibérique a accueilli pas moins de 97 millions de visiteurs étrangers en 2025, contre 94 millions l’année précédente, selon le ministère du Tourisme.

Annoncés ce jeudi 15 janvier, ces chiffres s'accordent avec ceux du Conseil mondial du voyage et du tourisme (WTTC) également dévoilés aujourd'hui. Cette agence a d’ailleurs noté une croissance du tourisme en Europe, quand les États-Unis, au 3ᵉ rang des pays les plus visités au monde, ont vu leur volume de visiteurs étrangers réduit de 6 %.

En nombre, l’Espagne reste cependant derrière la France qui reste la destination mondiale la plus prisée avec 105 millions de visiteurs en 2025. Cependant, les touristes dépensent beaucoup plus chez notre voisin, où les succès du secteur alimentent les débats sur le modèle économique et les conséquences du surtourisme.

Ministre de l'Industrie, de l'Énergie et du Tourisme d'Espagne, Jordi Hereu s’est félicité de ce nouveau record pour le pays, qu’il qualifie de “réussite collective”. Une émulation qui s’explique surtout par les recettes estimées à 135,8 milliards d’euros, représentant une croissance à +6,8 %.

À titre de comparaison, en 2024, les 94 millions de voyageurs avaient dépensé 126 milliards d’euros de l’autre côté des Pyrénées, quand les dépenses des 100 millions de touristes étrangers en France n’atteignaient que 71 milliards, rappelle l’Alliance France Tourisme (AFT). Mais comment expliquer un tel delta ?

Une “réussite collective” qui fait débat

En France, le manque de capacité hôtelière par rapport à l’Espagne, par exemple, ne fait progresser le revenu par chambre que de 1,3 %, moins que l’inflation, tandis que le prix moyen n’a augmenté que de 0,2 %.

En Espagne, les hôtels ont gonflé leurs prix de 8 %, selon les premières données de l’Institut national de statistique (INE). De quoi alimenter la machine : au global, le tourisme pèse plus de 12,6 % du PIB (contre 8 % pour la France) et alimente une croissance nationale de 2,9 % en 2025 selon le gouvernement. Ce qui représenterait plus du double de la croissance de la zone euro.

Si le modèle économique semble porter ses fruits, le tourisme soulève cependant plusieurs interrogations et engendre des oppositions. Dans les îles Canaries, des manifestations ont par exemple eu lieu pour dénoncer divers excès provoqués par les touristes.

À Ibiza ou à Barcelone, des premières mesures ont par ailleurs été prises pour réguler les offres Airbnb.

En outre, l’impact écologique s’intègre également dans le débat, car l’Espagne est l’un des pays en première ligne face au dérèglement climatique.

De son côté, le gouvernement promet de travailler en faveur d’un “tourisme soutenable”.