À 86 ans, il dit non à 15 millions $ de promoteurs pour sa ferme

Par |

Mervin Raudabaugh

Aux États-Unis, un agriculteur octogénaire a décliné une offre colossale de promoteurs désireux d’acquérir ses terres afin de rester fidèle à ses valeurs.

En Pennsylvanie, Mervin Raudabaugh, agriculteur américain de 86 ans, a préféré céder les droits d’aménagement de ses terres à une fiducie foncière - qui veille à ce qu’elles restent agricoles et naturelles - plutôt que de les vendre à des promoteurs immobiliers.

Dans une récente interview accordée au média local Fox 43, l’octogénaire a expliqué sa décision.

« Je ne voulais pas détruire mes fermes »

Au total, le fermier possédait 261 acres de terres, soit un peu plus de 100 hectares, et avait reçu une offre à 15 millions de dollars (environ 12,7 millions d’euros) d’une société spécialisée dans la construction de centres de donnés. Une proposition qu’il a immédiatement refusée, a rapporté Penn Live.com.

« Je ne voulais pas détruire mes fermes. C’était l’essentiel. Il ne s’agissait pas vraiment d’une question d’argent. Je ne voulais tout simplement pas voir disparaître ces deux exploitations », confie Mervin Raudabaugh.

Mervin RaudabaughCrédit Photo : Dan Gleiter / Penn Live

La suite après cette vidéo

L’homme, qui cultive à Silver Spring Township depuis près de soixante ans, raconte que sa maison et les terres entourant ses exploitations occupent une place particulière dans son cœur.

Lorsque sa mère est morte dans ses bras, au milieu des années 1950, c’est sur les terres agricoles de Green Hill Road qu’elle a rendu son dernier souffle. Cet événement l’a obligé à se consacrer pleinement à l’exploitation familiale pour subvenir aux besoins de ses proches, alors qu’il était encore au lycée.

C’est aussi dans cette propriété que le paysan a élevé ses enfants avec son épouse, Anna Mae, aujourd’hui décédée.

Mervin Raudabaugh insiste sur l’importance sentimentale que son domaine représente pour lui.

Un tracteur appartenant à l'agriculteur Crédit Photo : Dan Gleiter / Penn Live

L’agriculture en danger

Par ailleurs, il précise qu’une autre raison l’a poussé à refuser l’offre des promoteurs : son attachement à l’avenir de l’agriculture.

« J'ai le coeur qui se serre à l’idée de ce qui va se passer ici, car seules les terres préservées resteront intactes. Tout le reste, chaque parcelle, sera bientôt construit. La famille agricole américaine est véritablement en difficulté », explique-t-il à Fox 43.

Au fil des ans, le principal intéressé a vu de nombreux projets immobiliers transformer sa commune. Résultat : certains habitants ont quitté la ville.

De son côté, l’exploitant agricole a choisi de vendre les droits d’aménagement de ses terres au programme de préservation foncière de Silver Spring Township, pour un montant légèrement inférieur à 1,9 million de dollars (environ 1,61 million d’euros).

L'exploitation agricole de Mervin RaudabaughCrédit Photo : Dan Gleiter / Penn Live

Le programme a été créé en janvier 2914, en réponse à la volonté de la communauté de préserver les terrains d’au moins dix acres, incluant des espaces ouverts, des zones boisées, des terres agricoles, ou encore des cours d’eau protégés. Mervin Raudabaugh affirme que ses terres possèdent toutes ces caractéristiques.

« Il faudrait chercher longtemps pour trouver une telle étendue de terres de cette qualité. C’est un véritable sanctuaire pour la faune, des cerfs aux tortues », ajoute-t-il.

Il a décidé de conclure un accord avec un organisme de préservation pour protéger « la Terre verdoyante de Dieu », selon ses propres mots.

« J’aime cette terre. Elle a été toute ma vie. Et j’ai compris que, si elle n’était ni bétonnée ni excavée, d’autres familles pourraient y vivre un jour. C’est ce que je voulais, et j’y suis parvenu. J’en suis heureux », a-t-il conclu.

Source : People
Suivez nous sur Google News
Agriculteur Terre Ferme

author-avatar

Au sujet de l'auteur :

Depuis 1 an et demi, je m’efforce de produire des articles de qualité tout en gardant ma touche d’humour. Mon domaine de prédilection ? Les histoires d’animaux qui se terminent en happy end. Je suis d’ailleurs incollable sur les races des chiens. Les sujets de société me passionnent et me permettent de perfectionner ma plume. J’affectionne aussi la rubrique « entertainment » car elle m’offre une parenthèse pailletée.

À lire aussi
Ynys Gifftan 
Cette île de 7 hectares dotée de sa propre maison est à vendre pour un prix dérisoire
Andrea, l'ânesse sauvée de l'abattoir
Ce bébé âne sauvé de l’abattoir a une réaction adorable en voyant sa nouvelle maîtresse
Les CRS chargés par les taureaux
Des taureaux ont-ils vraiment chargé des CRS lors d’une manifestation agricole ?
Pommes de terre déversées devant l'Assemblée nationale
En colère, les agriculteurs déversent 20 tonnes de pommes de terre... devant l'Assemblée nationale
Philippe Etchebest et les agriculteurs
« Irrationnel » : dépité, Philippe Etchebest soutient les agriculteurs et déplore l'intervention d'une police qui « respecte les ordres »