À 86 ans, il dit non à 15 millions $ de promoteurs pour sa ferme

Aux États-Unis, un agriculteur octogénaire a décliné une offre colossale de promoteurs désireux d’acquérir ses terres afin de rester fidèle à ses valeurs.

En Pennsylvanie, Mervin Raudabaugh, agriculteur américain de 86 ans, a préféré céder les droits d’aménagement de ses terres à une fiducie foncière - qui veille à ce qu’elles restent agricoles et naturelles - plutôt que de les vendre à des promoteurs immobiliers.

Dans une récente interview accordée au média local Fox 43, l’octogénaire a expliqué sa décision.

« Je ne voulais pas détruire mes fermes »

Au total, le fermier possédait 261 acres de terres, soit un peu plus de 100 hectares, et avait reçu une offre à 15 millions de dollars (environ 12,7 millions d’euros) d’une société spécialisée dans la construction de centres de donnés. Une proposition qu’il a immédiatement refusée, a rapporté Penn Live.com.

« Je ne voulais pas détruire mes fermes. C’était l’essentiel. Il ne s’agissait pas vraiment d’une question d’argent. Je ne voulais tout simplement pas voir disparaître ces deux exploitations », confie Mervin Raudabaugh.

Crédit Photo : Dan Gleiter / Penn Live

La suite après cette vidéo

L’homme, qui cultive à Silver Spring Township depuis près de soixante ans, raconte que sa maison et les terres entourant ses exploitations occupent une place particulière dans son cœur.

Lorsque sa mère est morte dans ses bras, au milieu des années 1950, c’est sur les terres agricoles de Green Hill Road qu’elle a rendu son dernier souffle. Cet événement l’a obligé à se consacrer pleinement à l’exploitation familiale pour subvenir aux besoins de ses proches, alors qu’il était encore au lycée.

C’est aussi dans cette propriété que le paysan a élevé ses enfants avec son épouse, Anna Mae, aujourd’hui décédée.

Mervin Raudabaugh insiste sur l’importance sentimentale que son domaine représente pour lui.

Crédit Photo : Dan Gleiter / Penn Live

L’agriculture en danger

Par ailleurs, il précise qu’une autre raison l’a poussé à refuser l’offre des promoteurs : son attachement à l’avenir de l’agriculture.

« J'ai le coeur qui se serre à l’idée de ce qui va se passer ici, car seules les terres préservées resteront intactes. Tout le reste, chaque parcelle, sera bientôt construit. La famille agricole américaine est véritablement en difficulté », explique-t-il à Fox 43.

Au fil des ans, le principal intéressé a vu de nombreux projets immobiliers transformer sa commune. Résultat : certains habitants ont quitté la ville.

De son côté, l’exploitant agricole a choisi de vendre les droits d’aménagement de ses terres au programme de préservation foncière de Silver Spring Township, pour un montant légèrement inférieur à 1,9 million de dollars (environ 1,61 million d’euros).

Crédit Photo : Dan Gleiter / Penn Live

Le programme a été créé en janvier 2914, en réponse à la volonté de la communauté de préserver les terrains d’au moins dix acres, incluant des espaces ouverts, des zones boisées, des terres agricoles, ou encore des cours d’eau protégés. Mervin Raudabaugh affirme que ses terres possèdent toutes ces caractéristiques.

« Il faudrait chercher longtemps pour trouver une telle étendue de terres de cette qualité. C’est un véritable sanctuaire pour la faune, des cerfs aux tortues », ajoute-t-il.

Il a décidé de conclure un accord avec un organisme de préservation pour protéger « la Terre verdoyante de Dieu », selon ses propres mots.