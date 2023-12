Âgées de 50 à 71 ans, ces femmes ont décidé de créer leur propre équipe de football

En Dordogne, des femmes âgées entre 51 ans et 71 ans se sont lancé un pari fou : créer leur équipe de foot. Explications.

Rien n’est impossible. La preuve. Pour mettre fin aux inégalités Hommes-Femmes, s’entraîner et créer du lien, des femmes, âgées de 50 à 71 ans, basées en Dordogne, ont choisi de créer leur propre équipe de football. Oui, vous avez bien lu.

Comme le rapportent nos confrères de chez Sud Ouest et de France 3, le but pour ces femmes est de montrer qu’elles aussi sont capables du meilleur en football.

Une équipe hors norme

Depuis le mois de juillet 2023, les entraînements de football ont commencé. Une initiative qui est née de l’idée de Karine Van den Eynde, âgée de 60 ans. Interrogée par nos confrères, elle a déclaré : “chaque semaine, il y a de nouvelles joueuses qui arrivent". Elle ajoute : “On est un peu maladroites avec le ballon”.

Une joueuse, âgée de 61 ans, interrogée par Sud Ouest a également confié n’avait jamais joué au football, mais prendre beaucoup de plaisir dans cette activité : “Je suis incapable de toucher une balle. Ce n'est pas du tout mon truc, le foot, mais finalement, j’adore.”

Pour rappel, la pratique du football possède de nombreux bienfaits pour le corps. Parmi les plus connus, on retrouve : le fait de renforcer son système cardiovasculaire, de travailler son endurance, son équilibre, sa coordination. De plus, le football est un sport collectif, qui favorise l’esprit de groupe et de cohésion. En clair, c’est idéal pour la santé physique, mais aussi la santé mentale. Ces footballeuses ont tout compris !