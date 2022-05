Numérologie : comment calculer son chemin de vie ?

Comme en astrologie, la date de naissance est très importante en numérologie. Elle permet en effet de calculer le chemin de vie. On vous dit tout.

À voir aussi

Si vous êtes adepte d'astrologie, si vous lisez régulièrement - si ce n'est quotidiennement - votre horoscope, vous avez surement entendu parler de la numérologie, étude des nombres et de leur signification, qui peut venir compléter votre portrait et vos prédictions astrologiques. On vous explique tout sur cette science mystique qu'est la numérologie et notamment sur le chemin de vie, calculé à partir de la date de naissance. À vos nombres.

Découvrez tout ce qu'il y a à savoir sur la numérologie / Crédit : Unsplash

Qu'est-ce que la numérologie ?

La numérologie a été inventée bien avant l'astrologie. En effet, avant de s'interesser aux étoiles, aux constellations et aux signes du zodiaque, les hommes se sont consacrés aux nombres. La numérologie est une pratique fondée sur l'attribution de propriétés, de sens sacré aux nombres, qui ont tous une énergie, une vibration, bref une signification au caractère d'une personne, d'une vie, d'un évènement ou d'un moment. L'un des nombres les plus importants en numérologie est le chemin de vie.

La numérologie est l'étude des nombres / Crédit : Unsplash

Qu'est-ce que le chemin de vie ?

En numérologie, le chemin de vie (aussi appelé chemin de destinée ou nombre de vie) correspond au caractère d'une personne et à son destin. Il représente, pour résumer, la mission d'une personne sur terre, même si, évidemment, elle est évolutive, elle revêt de nombreux objectifs. Il faut prendre le chemin de vie comme un indicateur, un axe, une direction, une chemin (comme son nom l'indique) avec ses détours, plus que comme une prédiction de l'avenir.

Le chemin de vie indique le destin d'une personne / Crédit : Unsplash

Comment calculer le chemin de vie ?

Le chemin de vie se calcule à partir de la date de naissance : il s'agit d'une addition simple des chiffres qui composent la date de naissance (jour, mois, année) que l'on réduit jusqu'à obtenir un chiffre entre 1 et 9 ou un des nombres suivant : 11, 22 ou 33. Ces trois nombre sont appelé nombres maîtres en numérologie.

Prenons l'exemple d'une personne née le 28 mai 1994, le calcul sera le suivant :

2 + 8 + 5 + 1 + 9 + 9 + 4 = 38

3 + 8 = 11

Le chemin de vie de cette personne sera donc le nombre maître 11.

Le chemin de vie est calculé à partir de la date de naissance / Crédit : Unsplash

Signification de chaque chiffre et nombre du chemin de vie

Chemin de vie : signification du numéro 1

Chemin de vie du chiffre 1 / Crédit : Unsplash

En numérologie, le chiffre 1 est associé à l'indépendance, l'ambition, la réussite, l'autonomie, la responsabilité. Les personnes dont le chemin de vie est le 1 font souvent preuve de volonté, d'enthousiasme, de détermination, d'autorité. Elles sont pleine d'énergie créatrice. Mais elles peuvent parfois avoir un caractère impulsif voire être orgueilleuses.

Chemin de vie : signification du numéro 2

Chemin de vie du chiffre 2 / Crédit : Unsplash

Les personnes ayant pour chemin de vie le 2 sont sociables, avenantes, affectueuses. Elles aiment les autres, et détestent la solitude. Elles peuvent être un peu lunatiques, et attention à leur caractère susceptible. Elles ont une personnalité douce, sont agréables à vivre. Cependant, elles peuvent se montrer naïve voir dépendantes.

- Chemin de vie : signification du numéro 3

Chemin de vie du chiffre 3 / Crédit : Unsplash

Le chiffre 3 représente la joie, la bonne humeur, l'enthousiasme. Les personnes ayant le 3 pour chemin de vie sont souvent extraverties, à l'aise en public, généreuses. Elles sont attachée à la beauté, à l'art. Elles peuvent cependant se montrer parfois un peu égocentriques ou superficielles.

Chemin de vie : signification du numéro 4

Chemin de vie du chiffre 4 / Crédit : Unsplash

La personnalité de ceux ayant le chiffre 4 pour chemin de vie peut se décrire ainsi : travailleuse, organisée, structurés. Ce sont des personne fiables, pragmatiques, loyales… au risque de se montrer parfois ennuyeuses. Elles aiment l'effort dans le travail, elles sont réalistes, logiques et objectives, mais parfois une peu têtue.

Chemin de vie : signification du numéro 5

Chemin de vie du chiffre 5 / Crédit : Unsplash

Le chiffre 5 est associé à la liberté. Les personnes ayant le chemin de vie 5 sont avide de liberté, de nouveauté, elle sont souvent extraverties, épicuriennes, curieuses, ouvertes d'esprit, impulsives. On peut cependant leur reproché leur manque de stabilité, leur inconstance.

Chemin de vie : signification du numéro 6

Chemin de vie du chiffre 6 / Crédit : Unsplash

La famille, l'entourage, l'amour sont les priorités des individus ayant le 6 pour chemin de vie. Ils sont sensibles, émotifs, dévoués, ils se consacrent aux autres, à ceux qu'ils aiment. Leur altruisme peut leur valoir d'être taxer de manque d'ambition.

Chemin de vie : signification du numéro 7

Chemin de vie du chiffre 7 / Crédit : Unsplash

Le chiffre 7 est, en numérologie, associé à l'intelligence, la connaissance, la sagesse, la découverte. Les personnes ayant le chiffre 7 pour chemin de vie sont la plupart du temps des être réfléchis, des penseurs, des philosophes, parfois introvertis, aimant la solitude. Parfois trop cartésiens, elles mettent de côté les sentiments… mais aussi les autres.

Chemin de vie : signification du numéro 8

Chemin de vie du chiffre 8 / Crédit : Unsplash

Le chiffre 8 est le chiffre des audacieux. Il témoigne du courage et de la témérité de ceux qui l'ont pour chemin de vie. Ce sont des personnalités ambitieuses, actives, au caractère fort - ce qui peut les amener à être dures, voire autoritaires.

Chemin de vie : signification du numéro 9

Chemin de vie du chiffre 9 / Crédit : Unsplash

La générosité est la qualité première de la personne ayant le chiffre 9 pour chemin de vie. Elle fait preuve d'une grande humanité, d'une tolérance à toute épreuve. C'est une personnalité solaire, altruiste, intuitive, intelligente. Peut-être un peu trop utopiste ou, à l'inverse, pessimiste.

Chemin de vie : signification du numéro 11

Chemin de vie du nombre 11 / Crédit : Unsplash

Le nombre 11, qui est un nombre maître, est associé à l'intelligence et à l'intuition. La personne ayant le 11 pour chemin de vie est souvent curieuse, inspirée et inspirante, mais aussi impatiente, parfois colérique. Elle est charismatique, presque magnétique. Elle doit cependant apprendre à ne pas se sentir supérieure aux autres.

Chemin de vie : signification du numéro 22

Chemin de vie du nombre 22 / Crédit : Unsplash

Hyperactives, les personnes ayant le nombre 22 pour chemin de vie débordent d'énergie, d'envies. Elles aiment voyager, elles sont curieuses, ouvertes d'esprit. Elles peuvent se montrer parfois nerveuses, tendues. Elles doivent apprendre à lâcher-prise.

Chemin de vie : signification du numéro 33

Chemin de vie du nombre 33 / Crédit : Unsplash

L'individu ayant pour chemin de vie le nombre 33 est un guide, un conseiller, une personnalité à écouter. Il se préoccupe des autres, de l'humanité, il veut éveiller les consciences. Mais sa connaissance du monde et sa conscience des défis peuvent être accablantes parfois, car le nombre 33 est associé à une grande émotivité que l'individu devra apprendre à gérer.

Sources :

Chemin de vie : voici comment le calculer avec votre date de naissance et ce qu'il signifie

Chemin de vie : que dit votre nombre de vie sur votre destin ?

Chemin de vie