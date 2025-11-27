Avis aux amateurs de streetwear : PXP™ - Project X Paris frappe fort pour le Black Friday

Black Friday 2025 - PXP™ - Project X Paris offre, dès maintenant et jusqu'au 1er décembre, -30% sur l'ensemble de son catalogue avec le code BF2025. Et, le jour J : 28 novembre 2025, la marque française de streetwear enchérit en doublant vos points de fidélité et en vous offrant un cadeau au choix (dans la limite des 4000 stocks disponibles, offre valable pour les détenteurs du compte de fidélité).

Mode urbaine chic par PXP™ - Project X Paris : les vibes de la French Touch inclusive

Hoodies, joggers, vestes, doudounes, accessoires... PXP™ - Project X Paris, c'est la référence française en matière de streetwear technique et accessible. Encensée sur Trustpilot avec une note moyenne de 5 étoiles sur 960 reviews, la marque française démocratise le style urbain en s'associant à des événements rap et des expansions internationales.

Inspiré du hip hop et du sport fashion, le hoodie pour homme s'adapte à toutes les morphologies, en version oversize, regular ou slim-fit. En coton mélangé doux et confortable, tissu effet peau de pêche... le sweat à capuche allie durabilité renforcée et finitions soignées. Votre identité s'exprime au travers de motifs graphiques audacieux ou minimalistes.

PXP™ - Project X Paris pense aussi aux femmes et aux enfants avec des collections dédiées qui reprennent les mêmes codes forts : coupes impeccables, détails techniques et style assumé. Portée par des artistes, des sportifs et des passionnés, chaque pièce devient une signature qui traverse les générations.

Une expérience shopping simplifiée et sécurisée

PXP™ - Project X Paris vous offre une navigation fluide, des fiches produits détaillées et une livraison rapide. Une question ? Le service clientèle est à votre disposition. Profitez de l'expédition express, des retours sous 30 jours et des frais de retour gratuits uniquement en cas d'échange de vos articles.

30% de réduction sur TOUT le site et en magasin

Dès maintenant et jusqu'au 1er décembre inclus, PXP™ - Project X Paris applique -30% sur l'ensemble du catalogue, en ligne et en magasin, en utilisant le code promo BF2025. Aucun article n'échappe à cette réduction massive, y compris les toutes dernières nouveautés. C'est l'occasion idéale pour rafraîchir son dressing streetwear à petits prix, avec des pièces de qualité française au style affirmé et au confort reconnu. Que vous soyez plutôt sweats XXL, cargos techniques, doudounes ultra-cosy ou accessoires trendy pour compléter vos tenues, vous êtes au bon endroit pour dénicher vos indispensables sans exploser votre budget.

On sent déjà l'hiver qui s'installe : c'est le bon créneau pour bien s'équiper, avec des matières qui tiennent chaud et des looks qui marquent les esprits.

Black Friday 28 novembre : prix exceptionnels, doublement des points de fidélité et cadeaux limités

Comme chaque année, PXP™ - Project X Paris met cette journée à l'honneur pour proposer une sélection d'articles iconiques à tarifs réduits. Les meilleures opportunités du moment vous seront réservées, avec le doublement de vos points de fidélité et, en prime, un cadeau au choix (offre limitée à 4000 stocks disponibles, valable pour les détenteurs du compte de fidélité). C'est le jour J pour vous offrir des pièces recherchées et vous démarquer ou dénicher des cadeaux rares pour ceux que vous aimez.

Le compteur est lancé pour 24 h seulement : les prix plongent et une avalanche de deals déferle comme des remises flash sur les must-have, des bundles exclusifs et des surprises.

L'outlet : des bonnes affaires à shopper avant le black friday

Si vous ne pouvez pas attendre cet événement, la société parisienne vous donne accès toute l'année à des soldes en ligne dans la section outlet de leur site Internet. Des réductions jusqu'à -55% sont disponibles sur les vêtements, chaussures et accessoires. Les stocks diminuent vite. Devenez un chasseur de bons plans pour sécuriser votre taille et vos coups de cœur avant qu'ils ne disparaissent définitivement ou que les prix remontent.

Le black friday chez PXP™ - Project X Paris est bien plus qu'une opération promotionnelle. C'est une invitation à explorer un univers urbain audacieux, stylé et accessible à tous. Cette vente exceptionnelle célèbre la créativité et l'authenticité à la française. Rejoignez la communauté pour profiter des -30% avec le code BF2025 + Cadeaux et doublement des points de fidélité !