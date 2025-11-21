‭« Émasculant » : ce pull rose pour homme fait scandale auprès de la droite américaine qui le juge ‭«trop féminin»

Aux États-Unis, des voix émanant de la droite conservatrice se sont indignées de l’existence d’un pull rose pour hommes, commercialisé par la marque J. Crew. Un signe de la décadence humaine selon certains.

Dans la langue française, voir la vie en rose revient à dire qu’on est optimiste et heureux, et qu’on ne regarde que le côté positif des choses. Pourtant, certains voient en la couleur rose quelque chose de plus péjoratif, surtout quand elle est portée par un homme. Qu’on le veuille ou non, certaines couleurs sont inévitablement associées au genre. Et dans l’imaginaire collectif, le rose va naturellement de pair avec la féminité.

Mais cela n’empêche pas les hommes de porter du rose, parce qu’à la base, c’est tout simplement une jolie couleur égayante à regarder. Ces dernières années, nombreuses sont les marques de vêtements à “dégenrer” leurs produits, n’hésitant plus à proposer des vêtements de couleur dite “féminine” aux hommes, et des couleurs dites “masculines” aux femmes.

L’objectif est tout simplement de déconstruire les stéréotypes de genre à travers les habits. Une démarche proposée par la ligne masculine de la marque J.Crew, actuellement au coeur d’une grosse polémique aux États-Unis à cause de sa dernière création : un pull rose, orné de motifs floraux autour du col.

Chez les conservateurs américains, l’idée qu’un homme puisse porter ce pull est une aberration totale. Le 17 novembre dernier, Juanita Broaddrik, présentée comme une « personnalité éminente des cercles conservateurs » par The Independent, a partagé une photo du pull dans une publication. Elle accompagne la photo d’un message indigné :

« Vous plaisantez ? Les hommes, porteriez-vous ce pull à 168 dollars ? »

Crédit photo : Capture d'écran X

Une pluie de commentaires indignés ont suivi, non pas à cause du prix (environ 145 euros), mais de la couleur du vêtement.

« L’émasculation des hommes en Amérique est un sérieux problème, quelle femme serait attirée par ça ? »

D’autres messages s’en prennent directement au mannequin qui a posé avec le pull en demandant « qui a volé ses couilles ».

Un photomontage a aussi été mis en ligne pour railler le gouverneur démocrate de Californie, Gavin Newsom. Bête noire de Trump, il a vu son visage collé sur la photo originale pour ridiculiser ce pull soi-disant créé pour les « libéraux ».

Crédit photo : Capture d'écran X

Des présentateurs de Fox News s’emparent de la polémique

Fait plus inquiétant : cette polémique absurde n’a pas été seulement reprise par des inconnus et des trolls, mais aussi par un élu républicain et des personnalités médiatiques, comme l’a relevé le média américain The Cut.

Tim Burchett, qui représente un district du Tennessee à la Chambre des Représentants, s’est lui aussi fendu d’un commentaire moqueur.

« C’est quelque chose qu’une fille aurait porté dans les années 80 »

Le pull rose a aussi eu droit à sa séquence dans le podcast d’un présentateur de Fox News, comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessous. Poussé par son équipe, Will Cain a enfilé le vêtement dans sa dernière émission, s’étonnant au départ de l’absurdité de la polémique… avant de remettre une pièce dans la machine, tandis que les personnes présentes dans le studio ironisaient sur son allure.

« C’est tellement féminin »

'PRETTY IN PINK?': @willcain tries on J.Crew’s now-infamous $168 pink sweater for men that’s sparking backlash online.



Subscribe to the 'Will Cain Country' YouTube channel or listen wherever you get your podcasts. https://t.co/OwcT4GZ7GL pic.twitter.com/5ewoZDacNL — Fox News (@FoxNews) November 19, 2025

Will Cain n’a pas été le seul présentateur de Fox News à s’emparer de la polémique. La très conservatrice Tomi Lahren s’est aussi moquée du pull, assurant qu’elle en parlerait avec son coanimateur Sean Hannity dans leur émission diffusée sur la chaîne. Ce n’est pas la première polémique grotesque lancée par la droite américaine et reprise par Fox News. En mai, X s’était déjà enflammé pour dénoncer les pailles, jugées trop « efféminées » par des commentateurs conservateurs.