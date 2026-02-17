Surprises par une commerçante, des voleuses de vêtements lui crachent dessus et la rouent de coups

A Blagnac, deux jeunes femmes ont été arrêtées après avoir tenté de commettre un vol dans un magasin de vêtements, lors duquel elles ont violemment attaqué la commerçante qui les avait repérées et proposé une autre porte de sortie plus pacifique.

Violente scène dans un centre commercial ! À Blagnac, près de Toulouse, deux jeunes femmes âgées de 22 et 24 ans sont venues faire les reines du shopping, dans une galerie marchande du centre commercial.

Dans une boutique de prêt-à-porter, elles ont été repérées par la commerçante, voyant qu’elles dissimulaient des vêtements.

Crédit photo : Blagnac Klépierre

Elle leur a fait reposer les vêtements et les a incités vivement à partir, sous peine d’alerter la police. Sauf que cette porte de sortie n’a jamais été envisagée par les deux voleuses, vraisemblablement d’un caractère belliqueux.

L’une des deux voleuses arrache le portique de sécurité

Selon une source proche de l’enquête, relayée par La Dépêche, l’une des deux a craché sur la vendeuse tandis que l’autre lui aurait porté des coups. Si la première est parvenue à s’enfuir, sa complice s’est retrouvée maintenue par le gérant et certains clients, venus à la rescousse de la commerçante.

"Mais elle s’est débattue et a continué de frapper. Sa complice est revenue sur place pour tenter de la libérer".

Crédit photo : iStock

En revenant, la complice a même carrément arraché le portique de sécurité. Finalement, les deux voleuses présumées ont été interpellées par la police et placées en garde à vue au commissariat.

Déférées devant la justice, elles doivent être jugées en comparution immédiate ce mardi, pour violences en réunion, tentative de vol et dégradations volontaires. Toutes deux ont déjà un casier.