Voici les 4 vêtements à bannir lorsque vous prenez l'avion selon des experts

Pour voyager confortablement et en toute sécurité, certains vêtements sont à proscrire en avion. Attendez plutôt d’être sur la terre ferme pour en profiter. Autrement, vous courez un risque pour votre bien-être.

Lorsque vous prenez l’avion, il y a certains vêtements à privilégier plutôt que d’autres. Des hôtesses de l’air et agents de bord dévoilent ce qu'il faut porter pour plus de confort et de sécurité. Alors, si vous faites partie des Français qui comptent partir en vacances en Europe et prendre l’avion, voici les recommandations à suivre.

Pour des raisons hygiéniques, les professionnels de bord déconseillent de porter un short lors d’un vol. Les appareils ne sont pas souvent nettoyés entre deux vols et encore moins désinfectés. Mieux vaut alors couvrir vos jambes le plus possible. « En portant un pantalon, vous minimisez le risque de contact des germes avec votre peau », indique Tommy Cimato, agent de bord, au Mirror.

Crédit photo : Octavian Lazar/ iStock

À l’inverse, n’optez pas pour des pantalons serrés. Souvenez-vous que vous devez être le plus à l’aise possible durant le vol. L’espace serré de votre siège peut entraîner crampes et gonflements, alors inutile d’en rajouter avec un vêtement trop serré.

« Il est très important de pouvoir bouger un peu dans son siège – très difficile, je sais – et de maintenir la circulation sanguine. Si vous êtes grand, que vous voyagez beaucoup ou que vous prenez un long vol, c'est extrêmement important car vous courez le risque de développer une thrombose veineuse profonde [un caillot de sang] », explique Andrea Fischbach, hôtesse de l’air à American Airlines.

Attention aux vêtements trop serrés

Crédit photo : MDoculus/ iStock

Par ailleurs, un pantalon serré, notamment au niveau de la taille, peut causer des maux de ventre. La position assise prolongée et la pression de l’air plus basse en cabine que sur Terre augmentent la production de gaz digestifs, précise Top Santé. D’où la sensation de ballonnements.

Quand il s’agit de porter un pantalon plus confortable et moins serré en avion, de plus en plus de personnes se tournent vers le legging. Si cela semble être une bonne idée à première vue, il n’en est rien. Pour Christine Negroni, autrice sur l’aviation pour le New York Times, il faut éviter les vêtements en fibres artificielles « car elles sont plus susceptibles de brûler et de coller à vous en cas d'incendie. Je conseillerais de porter des vêtements en coton ou tout ce qui est fait de fibres naturelles ».

Crédit photo : Graphic PhotoArt/ iStock

Enfin, mieux vaut éviter les chaussures à talons hauts ou encore les tongs. Les talons hauts ne conviennent pas, car ils peuvent trouer le toboggan en cas d’évacuation. Même si vous voulez déjà être prêt pour la plage, les tongs ne sont pas non plus une bonne option. Certes, vos pieds respirent mais « le sol peut être très chaud ou très froid, il peut être recouvert d'huile ou en feu », conclut Christine Negroni.