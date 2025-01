Cet accessoire indispensable pour vos vacances au ski est à prix imbattable chez Lidl

Toujours à la recherche de bons plans shopping, vous pourrez jeter votre dévolu sur cet accessoire indispensable, disponible à moindre coût chez Lidl, pour vos prochaines vacances au ski.

Si vous avez prévu d’aller au ski cet hiver, il vous faudra avoir tout l’attirail nécessaire afin de vous éclater sur les pistes. Ça tombe car chez Lidl, réputé pour proposer des produits inédits et pratiques à prix cassés, vous trouverez sûrement votre bonheur. En effet, l’enseigne de hard discount met en ligne des soldes exceptionnelles sur son site internet et les accessoires liées au sport d’hiver ne dérogent pas à la règle.

Aujourd’hui, on s’adresse surtout aux skieuses en devenir, avec la possibilité d’acheter un pantalon de ski CRIVIT. Ce vêtement a été fabriqué avec des matériaux recyclés et vous tiendra incroyablement chaud grâce à la technologie THERMOLITE EcoMade, malgré une densité minimale des matériaux et un faible poids.

Crédit photo : Lidl

Un pantalon de ski à toute épreuve

Sa ceinture partiellement élastique réglable en largeur permet une protection accrue des reins en cas de chute. L’ensemble comporte également une fermeture à crochet, un bouton-pression et une fermeture éclair, dissimulée au niveau de l’ouverture des jambes pour un enfilage facile des chaussures de ski.

Crédit photo : Lidl

Le pantalon est également doté d’une jupe pare-neige pratique en caoutchouc anti dérapant au bas des jambes, sans oublier une poche latérale zippée très pratique. Si vous recherchez donc un nouveau pantalon de ski, cet accessoire pourrait très bien faire l’affaire à moindre coût.

Sur le site de Lidl, ce pantalon de ski CRIVIT est disponible au prix de 17,49 euros au lieu de 24,99 euros, soit une réduction de 30%. Un bon plan à ne pas louper pour vous assurer des vacances au ski confortables.