Cette maman dévoile ses astuces pour dépenser moins de 200 euros par mois pour faire ses courses

Faire les courses est une tâche essentielle qui empiète beaucoup sur notre budget. Pour faire des économies, une mère de famille dévoile ses astuces pour acheter tout ce dont elle a besoin avec moins de 200 euros par mois.

Pour certaines personnes, le moment de partir faire des courses peut être une véritable source d’angoisse. En effet, acheter des produits frais en supermarché peut faire un trou dans notre budget, notamment pour les familles les plus précaires. Heureusement, il existe quelques astuces pour payer moins cher en magasin, comme cette méthode qui va vous permettre de faire 15% d'économies.

C’est le cas de Danielle Howard, une femme âgée de 32 ans et originaire de l’Indiana, aux États-Unis. Danielle vit avec son conjoint et sa fille de 13 ans. Malheureusement, son compagnon a perdu son emploi l’année dernière, ce qui a créé de lourdes difficultés financières dans la famille. De son côté, Danielle est auxiliaire de vie et gagne environ 15,30 de l’heure en s’occupant de personnes handicapées. Un travail enrichissant mais qui ne lui fait pas gagner assez d’argent pour subvenir à tous les besoins de sa famille.

Crédit photo : @boujeebudgetgirl / TikTok

Pour compenser ces difficultés financières, Danielle a trouvé quelques astuces. Sur TikTok, elle a créé un compte où elle partage des vidéos de ses achats et explique aux internautes comment elle fait pour économiser de l’argent en faisant ses courses.

Des courses pour moins de 200 euros par mois

En premier lieu, Danielle recommande de faire ses courses chez Aldi car cette enseigne met à disposition de nombreux produits bons et frais à des prix très abordables, contrairement aux épiceries locales. En plus de cela, Danielle a recours aux banques alimentaires. Elle se rend dans ces établissements pour trouver des produits d’hygiène, de la viande, des conserves et parfois des produits laitiers.

Quand elle fait ses courses à Aldi, Danielle achète ce qu’elle n’a pas pu trouver à la banque alimentaire comme de l’huile, des épices, du vinaigre, des haricots ou du poulet. Pour s’organiser, elle conseille d’appeler les banques alimentaires à l’avance afin de se renseigner sur leurs horaires et leurs stocks. En partageant ces vidéos sur TikTok, Danielle a un objectif : normaliser le recours aux banques alimentaires et lutter contre la stigmatisation liée à l’insécurité alimentaire.

“Je publie la plupart de mes achats sur TikTok. Je veux que les familles sachent qu’il est normal d’avoir recours aux banques alimentaires. Il n’y a aucune honte à en profiter quand on en a besoin, et l’alimentation est un droit humain fondamental auquel chacun devrait avoir accès. Les banques alimentaires fonctionnent selon l’offre et la demande. Si une banque alimentaire n’a pas assez de demande, elle perdra le financement nécessaire à son fonctionnement : utiliser ces ressources est donc une bonne chose. J’aimerais que plus de gens sachent que l’insécurité alimentaire peut toucher n’importe qui, à tout moment de la vie. Il ne faut jamais juger quelqu’un qui essaie de manger car on ne sait jamais si on va se retrouver dans cette situation”, a-t-elle confié à Business Insider.

Sur TikTok, Danielle est suivie par plus de 245 000 followers. En partageant ses astuces pour économiser au quotidien, elle aide de nombreuses familles dans la même situation qu’elle. Pour payer moins cher au moment d'acheter de la nourriture, voici d'autres conseils : pensez à dresser une liste de courses pour ne rien oublier, privilégiez les promotions et planifiez vos repas pour la semaine. Ainsi, vous ferez des économies tout en limitant le gaspillage alimentaire.