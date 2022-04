Cette astuce va vous permettre de payer vos courses 15% moins cher

Le magazine 60 millions de consommateurs vient de dévoiler une liste d’astuces permettant de réduire le coût des courses. Suivez le guide !

Depuis le mois de mars, les prix de certains produits alimentaires ont subi une forte augmentation. Par chance, les grandes surfaces n’hésitent pas à proposer des promotions et autres réductions pour réduire le montant du caddie.

Dans le cadre d’une enquête, les journalistes du magazine 60 millions de consommateurs sont partis à « la chasse aux promos ». Et le moins que l’on puisse dire, c’est que ces derniers n’ont pas été déçus.

À noter que les journalistes n’ont pas changé leurs habitudes de consommation et ont continué à faire leurs courses dans leurs « magasins fétiches ». Résultat : il est tout à fait possible de faire des économies sur les courses sans se priver.

Crédit Photo : Istock

Attention, ce mode de consommation n’est pas un exercice facile. Le site spécialisé rappelle que pour bénéficier des promotions et autres coupons de réduction dans les rayons, il faut également consacrer « beaucoup de temps à la lecture des catalogues ». Mais le jeu en vaut la chandelle :

« Nous avons obtenu 14 euros de remise immédiate, mis 13 euros sur notre cagnotte et fait passer en caisse 7 euros de bons de réduction imprimés par nos soins» , précise 60 millions de consommateurs.

Les produits non alimentaires sont également concernés

Dans son article, le magazine dévoile aussi une liste d’applications visant à réduire le coût des courses : Coupon Network, Shopmium ou encore Quoty. L’ensemble de ces coups de pouce a permis d’économiser 60 euros sur un panier d’une valeur de 430 euros, soit 15% de la facture totale.

Crédit Photo : Istock



Mais ce n’est pas tout ! Les produits non-alimentaires jouissent aussi du même traitement : « Nous avons dépensé à peine plus de 42 euros, mais réalisé des économies bien plus remarquables. Nous avons ainsi obtenu 7 euros de remise immédiate, présenté 2,80 euros de bons de réduction, cagnotté 9,80 euros et profité de 4,20 euros d’offres de remboursement. L’ensemble nous a donc permis d’économiser 23,80€, soit plus de 56% de la facture totale !».

Désormais, vous savez ce qu’il vous reste à faire : scruter les bonnes affaires dans votre supermarché préféré !