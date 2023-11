Liste de courses : 10 astuces pour ne rien oublier et faire des économies

Avec ces 10 astuces, vous n'oublierez plus jamais rien aux courses. Découvrez comment faire des économies en préparant sa sortie au supermarché.

Qui n'a jamais oublié quelque chose aux courses ? Personne ! Parce que votre liste de courses est mal organisée ou parce qu'elle est simplement restée à la maison, il y a 1000 raisons d'oublier un aliment au supermarché. Préparer sa liste de courses est indispensable pour éviter les allers et retours inutiles au supermarché, et surtout pour faire des économies. Si vous êtes organisés sur un morceau de papier, c'est que vous l'êtes aussi dans votre tête.

Petit gribouillis sur bout de papier ou liste à la va-vite sur téléphone, libre à chacun d'organiser sa liste de courses. Nous, on vous donne tous nos conseils pour organiser au mieux votre virée au supermarché. Et promis, vous n'oublierez rien.

1. Réaliser ses menus à l'avance

Prenez l'habitude, chaque week-end, d'établir les menus de la semaine. Et oui, préparer en avance les recettes pour toute la famille vous permet d'établir une liste précise et complète dès le début de la semaine. Pour chaque repas, vous savez exactement de quels aliments vous avez besoin au magasin. En plus de ne rien oublier sur votre liste de course, vous évitez le gaspillage alimentaire. Par exemple, si le lundi vous cuisinez une tarte au chèvre et qu'il vous reste du chèvre, réalisez une salade de chèvre en fin de semaine. Aucun aliment ne sera gaspillé.

2. Vérifier les aliments qu'on a déjà à la maison



C'est un conseil évident et pourtant, on l'oublie tout le temps. Avant de partir au magasin, prenez le temps de vérifier ce que vous avez dans vos placards. En plus d'éviter le gaspillage inutile, vous économiserez grandement sur votre budget courses. Les produits essentiels sont bien souvent ceux que l'on achète à tous les coups en se disant "on ne sait jamais si y'en a plus". C'est une erreur. Alors pour rentrer dans votre budget, prenez 5 minutes avant de partir aux courses et écrivez votre liste de courses en fonction de ce que vous avez déjà à la maison.

3. Utiliser une application sur votre smartphone

Notre téléphone est notre meilleur ami, et pour les courses aussi ! Des dizaines d'applis existent pour organiser sa liste de courses, et certaines sont très complètes. Comme Bring, une appli qui vous permet de créer une liste de courses 2.0. En plus de vous aider dans la répartition des produits, l'appli s'occupe de vous dégoter les meilleures promotions dans les magasins du coin. Si vous n'avez un contretemps et que vous envoyez votre enfant aux courses, pas de panique ! Avec cette application, vous pouvez partager facilement la liste de courses à vos proches. D'autres applis vous proposent même des recettes de cuisine pour toute la semaine.

4. Organiser sa liste de courses par rayons

Si vous faites vos courses dans le même magasin depuis des années, vous devez certainement le connaître par cœur. Dans ce cas, vous pouvez organiser votre liste de courses en fonction des rayons qui se suivent. Fruits, légumes, produits ménagers, les indispensables, protéines... Triez votre liste de courses en fonction des rayons de votre magasin habituel. Ce conseil vous fera gagner un temps fou !

5. Opter pour la liste de courses traditionnelle papier

Pour les puristes, la liste de courses en format papier fera parfaitement l'affaire. Certains ont une mémoire visuelle et retiennent mieux en lisant sur une feuille. Si c'est votre cas, écrivez vos produits à acheter sur un bout de papier et partez en vadrouille ! Une fois le produit dans le caddie, un coup de crayon est c'est réglé ! Attention aux têtes en l'air et n'oubliez pas la liste à la maison...

6. Établir les repas avec les enfants

Parmi nos astuces pour ne rien oublier aux courses et faire des économies, on vous conseille d'inclure les enfants dans la préparation des repas de la semaine. En effet, c'est un atout majeur dans le gain d'argent du budget attribué aux courses. Quand vous imaginez vos repas, demandez à vos enfants si ça leur donne envie, s’ils aiment les aliments, s’ils aimerait manger ce plat. En plus de leur faire plaisir, il y aura beaucoup moins de gaspillage à la fin du repas.

7. Manger des produits de saison

Acheter des fruits et légumes de saison représentera un gain d'argent considérable à la fin du mois sur votre compte en banque. Les produits alimentaires de saison sont toujours moins chers, et meilleurs, quand ils sont venus à la saison adéquate.

8. Rédiger une liste des indispensables

C'est vrai qu'on a tendance à toujours acheter la même chose. Du moins, il y a des produits indispensables que l'on a besoin de racheter à chaque sortie en grande surface. Pâtes, riz, yaourts, légumineuses, œufs, pain, lait ou café peuvent faire partir de cette liste. Outre l'alimentation, on peut rajouter des produits d'hygiène ou ménagers comme le papier toilette, le savon ou le dentifrice.

9. Penser au Drive

Le Drive explose depuis plusieurs années, jusqu'à devenir indispensable aujourd'hui pour des familles françaises. Avec le Drive, oubliez les listes, tout se passe en ligne. Réalisez ses achats dans son canapé, c'est aujourd'hui possible avec le Drive. Pas de contrainte de temps, vous avez tout le temps qu'il faut pour réaliser vos courses sans stress. Vous avez un doute sur une recette ? Pas de panique, ouvrez un livre de cuisine et listez tous les ingrédients. Un doute sur ce qu'il vous reste dans le frigo ? Deux pas et vérifiez en direct dans le réfrigérateur. En un clic, ils sont dans votre panier. Avec le Drive, finis les oublis et bonjour les économies.

10. Faire ses courses à plusieurs

Si malgré tous nos conseils et astuces vous oubliez des ingrédients... On ne peut plus rien faire pour vous ! Essayez peut-être de faire les courses à plusieurs, quelqu'un vous fera peut-être penser à un aliment sur le point d'être oublié...