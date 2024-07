Comment se lancer en astronomie ?

Qui n'a pas déjà formulé un vœu à la vue d'une étoile filante ? La période des Perséides, que nous observons généralement au mois d'août, offre de nombreuses opportunités d'en apercevoir. Si de tels phénomènes vous intéressent, vous pourrez voyager aux confins de notre galaxie en devenant astronome amateur. Il suffit d'un équipement simple et d'une communauté au contact de laquelle vous former et partager vos découvertes.

Choisir un matériel robuste et performant

Les instruments d'astronomie abondent afin de répondre à tout type de profil. Dans l'optique d'encourager les astrophiles dans leur nouvelle passion, des boutiques en ligne spécialisées comme Astronomy Store proposent des sélections pour débutants. L'achat de matériel d'astronomie se heurte souvent à des idées reçues telles que :

les télescopes les plus volumineux sont les meilleurs,

le matériel le plus cher est le plus performant,

le grossissement est l'unique facteur déterminant dans l'achat d'un télescope.

Or un télescope trop grand ou trop lourd peut vite dissuader les astronomes en herbe. Il est préférable d'opter pour des instruments légers et maniables par des novices. En cela, un télescope d'un diamètre de 150 mm ne dépassant pas les 6 kg représente un excellent choix. Selon la focale et l'oculaire choisis, le grossissement de 100 à 150 fois produira une image exploitable par un débutant. Rappelons ici qu'il est possible d'observer de nombreuses constellations et planètes à l'œil nu.

La lunette, généralement plus petite, fonctionne avec une lentille, tandis que le télescope utilise des miroirs. Grâce à sa technologie, le télescope permet d'obtenir plus facilement un grossissement adéquat pour observer les planètes. Sa confection est donc moins coûteuse. Fiez-vous aux éléments suivants pour choisir votre télescope et ses accessoires :

le diamètre d'ouverture : il reflète habituellement le grossissement moyen, soit un grossissement de 150 fois pour un télescope de 150 mm de diamètre ;

la focale et l'oculaire, qui déterminent la taille de l'image que l'on observera. L'oculaire ajuste le grossissement à la taille de la pupille ;

l'objet céleste que vous souhaitez observer : un grossissement maximal est requis afin de vous concentrer sur la surface des planètes, tandis qu'un plus faible grossissement vous permet de capter un objet à faible luminosité ou encore un amas étendu ;

la taille de votre télescope : plus il est compact, plus grandes sont vos chances de l'emporter dans vos excursions nocturnes.

Débuter en astronomie, c'est avant tout prendre le temps de s'émerveiller. L'initiation à la découverte des planètes et des étoiles doit rester ludique et accessible à tous.

Adhérer à une association d'astronomie

Comment rejoindre gratuitement une association

Si vous souhaitez rejoindre les dizaines de milliers de passionnés inscrits dans une association d'astronomie, l'Astronomy Store remboursera, sous forme de coupon, les frais d'adhésion à une organisation à but non lucratif dans le domaine de l'astronomie. La prise en charge est plafonnée à 60 € et comprend toutes les associations loi 1901. Elle est individuelle et peut donc s'étendre à plusieurs personnes d'un même foyer. Ce coupon de l'Astronomy Store est renouvelable chaque année.

Intégrer la famille des observateurs du ciel étoilé

L'esprit de groupe anime la communauté des astrophiles. 35 000 à 50 000 adhérents sont membres de l'AFA, l'Association Française d'Astronomie, et participent à des événements époustouflants, toute l'année durant. Ces moments forts autour du partage de ressentis et d'échanges techniques incitent à la quête de connaissances toujours plus poussées. Détailler les cratères de la Lune, apercevoir les anneaux de Saturne ou les calottes polaires de Mars sont des expériences inoubliables que l'on peut faire vivre à son entourage. Il suffit d'être équipé d'un télescope adapté. Nombreux sont les astrophiles se sentant investis d'une mission de transmission du savoir suite aux observations avec les astronomes professionnels de leur association.