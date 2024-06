Pour la première fois en 18 ans, un rare «lunistice» va illuminer le ciel

Avis aux amateurs d’astronomie : un phénomène lunaire rare va bientôt illuminer le ciel. Un tel événement ne s'était pas produit depuis 2006.

C’est un événement lunaire qui n’a lieu que tous les 18 ans. Vous l’ignorez peut-être, mais ce phénomène est connu sous le nom d’«arrêt lunaire majeur». Le prochain lunistice se produira dans la soirée du vendredi 21 juin, rapportent nos confrères de Ça m’intéresse.

Au cours de ce spectacle astronomique, la Lune se lève et se couche à des points extrêmes du cycle de son orbite. Pendant cette période, nous pouvons la voir plus longtemps dans le ciel, surtout quand elle se lève et se couche.

Crédit Photo : iStock

Comme le précise le magazine scientifique, ce phénomène va faire son apparition en même temps que le solstice d’été et la pleine lune des Fraises.

À noter que l’arrêt lunaire majeur va se reproduire plusieurs fois par mois et sera visible jusqu'à fin 2025.

Attention, «la lune pourrait ne pas être dans le ciel à la valeur maximale absolue pour tout observateur, et même si elle est dans le ciel à ce moment-là, la latitude de l'observateur change l'angle sous lequel la lune est vue, et donc cette date particulière peut ne pas être la position la plus extrême visible pour un emplacement particulier », détaille Explore Globe.

Un phénomène céleste observable à l’œil nu

Pas de panique ! Cet événement sera observable à l’oeil nu (si la météo le permet). Pour maximiser vos chances de l’admirer sous toutes ses coutures, une paire de jumelles ou un télescope seront nécessaires.

Crédit Photo : iStock

Un autre événement lumineux va faire son retour dès le mois de juillet. Il s’agit de la pluie d'étoiles filantes Perséides. Cette année, la période des Perséides s’étend du 17 juillet au 24 août 2024. Son pic d’intensité aura lieu entre le 10 et 14 août.

Comme nous le précisons dans cet article, cette pluie de Perséides est une «traînée de poussière de la comète Swift-Tuttle qui s’approche de la Terre tous les 133 ans».

Crédit Photo : iStock