Une éclipse solaire totale va obscurcir le ciel le 8 avril, cette ville sera le meilleur endroit au monde pour l'observer

Une éclipse solaire totale aura lieu le lundi 8 avril prochain. Pour observer cet événement très rare, voici où vous devrez aller.

Le 8 avril prochain, une éclipse solaire totale obscurcira le ciel. Cet événement spectaculaire est très rare puisqu’on compte seulement deux à cinq éclipses solaires par an dans le monde, et les totales sont encore plus rares. Ce phénomène se produit quand la Lune s’aligne parfaitement avec la Terre et le Soleil. Ainsi, l’astre empêche la lumière du Soleil de passer et la Terre est plongée dans l’obscurité pendant quelques minutes, en plein jour.

Cette éclipse solaire totale sera visible dans plusieurs pays du monde, mais où faudra-t-il aller pour en profiter au maximum ? Le phénomène sera visible en totalité au Mexique, aux États-Unis et au Canada. Pendant deux heures, l’éclipse solaire sera partielle. Elle sera totale pendant 4 minutes et 28 secondes.

Où observer l’éclipse solaire ?

Il existe une ville en particulier qui sera le meilleur endroit pour observer l’éclipse solaire. Il s’agit de Nazas, une petite ville de 4 000 habitants située au nord-ouest du Mexique. Côté États-Unis, il faudra vous rendre à San Antonia, Dallas, Austin, Caribou, Cleveland, Buffalo, Niagara Falls ou Indianapolis pour admirer l’éclipse solaire. Au Canada, rendez-vous à Toronto, Ottawa et Montréal.

Si cette éclipse solaire ne sera pas visible depuis la France métropolitaine, il sera possible d’admirer le phénomène à distance sur la chaîne Youtube de la NASA. Des spécialistes seront invités afin de commenter l’éclipse, qui débutera à partir de 15h16, heure française. En Europe, vous pourrez observer l’éclipse depuis l’Irlande, l’Islande, le Portugal, le sud-ouest de la Grande-Bretagne ainsi que le nord-ouest de l’Espagne. Il sera également possible d’admirer le phénomène depuis Saint-Pierre-et-Miquelon.

Il faudra ensuite patienter jusqu’au 3 septembre 2081 afin de voir une nouvelle éclipse solaire totale en France.