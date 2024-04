Après 1 an passé dans l'espace, le corps de cet astronaute s'est transformé, le résultat est inquiétant

La vie dans l’espace a-t-elle un impact sur notre corps ? L’astronaute Frank Rubio en a fait l’expérience après avoir passé un an dans l’espace. Explications.

Comment notre corps réagit-il après plusieurs mois dans l’espace ? Une question qui peut paraître “lunaire”, et pourtant, elle concerne de nombreux astronautes. Le 27 septembre 2023, l’astronaute Frank Rubio est revenu sur la planète Terre après près d’un an passé "là-haut". À savoir que l’astronaute détient le record de durée dans l’espace pour un astronaute de la NASA.



Les conséquences sur le corps

Lorsque l’homme a atterri sur Terre, il a pu constater, dès les premières secondes, que son corps avait été impacté par son voyage dans l’espace. Comme le rapporte Ladbible, une experte, le Dr Jennifer Fogarty, directrice scientifique de l'Institut de recherche translationnelle pour la santé spatiale du Baylor College of Medicine, s’est confiée sur l’ensemble des changements physiques, auxquels Frank Rubio a dû faire face : “le manque de gravité entraîne une diminution de la masse musculaire, voire une perte osseuse, dès les premiers mois d'une mission.”

Elle a ajouté : “De plus, lorsqu’il vit dans l’espace, la circulation sanguine d’un astronaute peut être fortement affectée. Cela peut provoquer des symptômes tels qu'une vision floue ou un gonflement des yeux en raison de ce que l'on appelle le syndrome neuro-oculaire associé aux vols spatiaux.”

Outre l’impact physique, un voyage dans l’espace a des répercussions sur la santé mentale, et notamment le retour sur Terre : “Vous vous adaptez incroyablement rapidement au fait d'être dans l'espace, mais malheureusement, le processus de réadaptation sur Terre peut parfois être un peu plus long et plus difficile”, avait déclaré l’astronaute au Times. On veut bien le croire !

Rassurez-vous, quelques mois après son retour, l’astronaute a déclaré avoir retrouvé presque la totalité de ses capacités : “À ce stade, j'ai l'impression d'être revenu à 90-95 %. Donc beaucoup d’exercice, beaucoup de tests et de science.” De quoi nous donner envie d’aller dans l’espace ! N’est-ce pas ?