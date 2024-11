Cette simulation terrifiante révèle ce qui arriverait à notre corps si nous tombions dans un trou noir

Comment se déroulerait une mort si l’on tombait dans un trou noir ? Une simulation terrifiante a été dévoilée. Et les conséquences sur le corps seraient terribles.

Interstellar, Gravity, Seul sur Mars… Les films sur l’astronomie ont de quoi fasciner et cartonnent généralement. Il faut bien l’admettre, tout ce qui touche à cette science allie mystère et certitudes qui ne cessent de captiver les aficionados. Parmi les sujets les plus passionnants, on note bien entendu le mystère du trou noir. Décrit par la NASA comme un objet céleste si compact que l'intensité de son champ gravitationnel empêche toute forme de matière ou de rayonnement de s'en échapper. En clair, même la lumière ne peut pas s’en échapper : c’est le vide intersidéral.





Comme le rapporte Ladbible, “nous ignorons encore beaucoup de choses sur les trous noirs, notamment à quoi ressemble la matière à l’intérieur de leur horizon des événements. Cependant, les scientifiques connaissent de nombreux détails sur ces derniers.”





Une mort surprenante

Grâce aux informations dévoilées par la NASA et les scientifiques à propos des trous noirs, le créateur de contenus Zack D.Films a réalisé une vidéo de simulation sur ce qu’il pourrait se passer si un Homme tombait dans un trou noir lors d’une mission dans l'espace.



Crédit photo : iStock

Dans cette vidéo devenue virale et visionnée par plus de 8,5 millions de personnes, le professionnel indique : “Si vous tombiez dans un trou noir, l'attraction gravitationnelle vous étirerait dans un processus appelé spaghettification. À mesure que vous vous rapprochez, la gravité à vos pieds serait beaucoup plus forte qu'à votre tête, vous tirant plus loin et plus étroitement. Finalement, vous dépasserez l'horizon des événements. À ce stade, le temps semblera ralentir pour un observateur extérieur, mais pour vous, le temps pourrait sembler s'accélérer.”

Crédit photo : iStock

L’expert a finalement ajouté :

"Vous seriez écrasé par l'immense gravité, fusionnant avec la singularité au centre du trou noir, perdu à jamais dans ses profondeurs."

En clair, il s'agirait d'une mort unique qui n'a été vécue par aucun humain à ce jour. Fascinant.