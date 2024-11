Des hommes sexualisent la vidéo d'une astronaute qui découvre la Terre depuis l'espace, elle répond cash

Ce 22 novembre 2024, Emily Calandrelli est devenue la 100ᵉ femme au monde à être allée dans l’espace. Un voyage qui a déclenché une vague de haine de la part de nombreux hommes.

Ce qui aurait dû être un moment de magie, s’est transformé en véritable scène de haine. Ce 22 novembre 2024, l’ingénieure du MIT connue sous le nom de “Space Gal”, Emily Calandrelli a réalisé son premier voyage dans l’espace via l’entreprise de Jeff Bezos, Blue Origin. Un vol de 10 minutes qui a fait d’elle la 100ᵉ femme à avoir été dans l’espace. Une véritable fierté pour l’ingénieure, mais également pour toutes les femmes.



Une expérience sensationnelle que la jeune femme a souhaitée partager sur son compte Instagram. Dans cette vidéo publiée sur la Toile, on découvre Emily Calandrelli fondre en larmes lorsqu’elle aperçoit la Terre depuis l’espace et déclaré, la voix tremblante :

“Oh mon dieu, oh mon dieu, c'est si beau (...) je l’ai fait.”

Une vague de haine et une hypersexualisation

Pourtant, à son retour sur Terre, elle a reçu une vague de haine et de commentaires misogynes. En effet, de nombreux hommes ont sexualisé ce voyage dans l’espace et ont laissé de nombreux commentaires à caractère sexuel, et déplacés.

À tel point que l’entreprise Blue Origin a été contrainte de supprimer la vidéo de son compte. Face à cette vague de commentaires sexistes, l’ingénieure a répondu à ses détracteurs :

“Parce qu'être une femme qui accomplit quelque chose de monumental signifie s'attendre à ce que les hommes essaient de l'humilier”.



Elle s’est ensuite confiée sur sa réaction aux premiers commentaires, alors qu’elle rentrait chez elle :

“Tout cela s'est produit alors que je rentrais chez moi après avoir vécu l'expérience la plus parfaite et la plus merveilleuse de ma vie en matière de réalisation de rêves. Et au lieu d'être sur un petit nuage, je pleure dans mon siège en regardant par la fenêtre. Parce que bien sûr, c'est arrivé. Bien sûr, j'aurais dû m'y attendre.”

Malgré tout, Emily Calandrelli affirme ne pas vouloir se laisser faire :

“Je refuse de consacrer trop de temps aux petits hommes sur Internet. Je ressens des expériences dans mon âme. Nous ressentons chaque émotion profondément et c'est une belle façon de vivre la vie. Cette joie est tatouée sur mon cœur. Je ne m'excuserai pas et je ne me sentirai pas mal à l'aise à cause de ma réaction. Elle m'appartient entièrement et j'adore ça.” Et elle a bien raison !



