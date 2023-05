Devenez un agent secret dans ce nouvel escape game immersif de 300 mètres carrés

Un nouvel escape game sur le thème des agents secrets vient d’ouvrir ses portes à Paris. Vous avez jusqu’à fin juin pour profiter de cette attraction en famille ou entre amis.

Crédit : gorodenkoff/ iStock

Vous avez toujours rêvé de devenir agent secret ? C’est l’opportunité que vous propose l’escape game M:i 2 : Mission Italie Deux, situé place d’Italie dans le 13ème arrondissement de Paris.

L’expérience est unique et immersive et promet de passer un agréable moment à plusieurs. Votre mission est simple, tout faire pour empêcher le casse du siècle !

Réparti sur 300 mètres carrés, l’escape game Mission Italie Deux vous lance des défis et des énigmes dont vous devrez sortir vainqueurs pour progresser ! Plus vous résolvez de défis, plus vous avancez dans les différents espaces que propose le jeu.

Loin de ressembler à n’importe quel escape game du même genre, Mission Italie Deux se compose de décors dignes des plus grands films d'espionnage qui mélangent technologie et illusion. Le combo parfait pour vous mettre dans la peau d'un agent secret aux prises avec des pièges retors.

L’escape game offre en effet la possibilité à ses joueurs d’éviter un champ de lasers avant d’arriver au coffre-fort et d’empêcher le casse du siècle.

Une panoplie d’espionnage dans la Boutique Attraction

Crédit : JackF/ iStock

Si à la fin de votre mission (que vous aurez bien entendu parfaitement réussie), vous n’êtes toujours pas rassasié du genre espionnage, vous pourrez prolonger l’aventure en vous rendant dans la boutique dédiée.

Une vraie caverne d’Ali Baba s’ouvrira à vous et la boutique a été pensée pour les fans d’espionnage. Kit d’espionnage, figurines, objets dérivés des plus grands films du genre et autres accessoires seront à votre portée. Ainsi, vous aurez largement de quoi recréer les scènes les plus marquantes de vos films d'action et d'espionnage préférés !

Mais attention, pour profiter de cet escape game éphémère, vous avez du 18 avril au 30 juin seulement. Selon votre envie, vous pouvez choisir la version courte ou la version décortiquée avec, en plus de la boutique et de l’expérience immersive (comprise dans la version courte), des jeux d’énigme.

L’expérience est ouverte à tous, adultes et enfants (10 euros à partir de 12 ans et 8 euros pour les moins de 12 ans) et tous les jours de 10 heures à 20 heures (sauf les dimanches, de 11 heures à 19 heures). Pour réserver vos places pour la mission, rendez-vous sur le site Italie Deux.