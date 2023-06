Top 15 des escape game d'horreur qui font le plus peur

Un escape game d’horreur fait vivre une expérience immersive unique. Notre test, guide et nos avis sur ces salles de jeux.





L’Abattoir : pour une expérience horreur unique en escape game

L’abattoir est un escape game en one hour time Crédit : L’Abattoir - One Hour Paris

Un escape game d’horreur fait vivre une expérience immersive réaliste remplie d’adrénaline, de mystère et surtout de frayeur. Les escape games emmènent les joueurs dans un univers infernal avec des décors surréalistes.

Dans cet escape game horreur ahurissant, tout se fait en live et les joueurs font face à un boucher fou. Les scènes se déroulent dans un abattoir désaffecté et réaliste. La salle est jonchée de parties de corps humains. L’ambiance promet d’être riche en adrénaline et en frissons dans cet escape game puisque le boucher ne laissera aucun répit aux participants. Ils disposeront de 60 minutes pour essayer de s’échapper de leur tueur omniprésent, et ce, sans un cheat code ou game pass pour les aider. Alors, qui sera assez courageux pour tenter l’expérience?

L’Abattoir est un escape game qui simule une réalité horrifique. Il est possible d’y jouer en équipe ou de s’entraider afin de rester en vie durant le « one hour time » imparti. Il fait également partie des thèmes d’escape games les plus originaux et les plus complets. Son univers se démarque par l’immersion et l’ambiance réaliste. La sensation immersive sera encore plus intense dans la soirée pour les participants qui tenteront l’expérience de cet escape game. Envie d’en savoir plus? Les avis laissés par les anciens joueurs donnent des informations concrètes sur leur expérience.

Adresse : 24 Rue Emile Lepeu, 75011 Paris

The Dark Dreams Paris, l’ultime frayeur au rendez-vous

Une anomalie humaine dans l’escape game The Dark Dreams Paris Crédit : Parasomniz

Pour ceux qui veulent passer un test de courage, The Dark Dreams Paris est l’escape game par excellence. La salle fait 1000 m2 et les effets spéciaux sont à couper le souffle. Ce jeu propose à tous les joueurs une expérience hors du commun. L’escape room est équipée de parcours uniques, en plus d’être remplie de monstres et d’être semée d'embûches. Personne ne sait comment et quand s’en sortir vivant. C’est comme si une personne vivait un passage en enfer pour une expérience de peur et de frayeur ultime. Il s’agit de l’une des salles les plus immersives dans les environs de Paris.

Dans « The Dark Dreams Paris », le joueur sera amené à utiliser tout ce dont il dispose pour survivre. Les ennemis et les monstres sont redoutables, ce qui place ce jeu parmi les escape games les plus difficiles. On se croirait presque dans la peau d’un protagoniste de jeu vidéo passant un test d’audace. Une salle à réserver assez tôt pour ne rien manquer de cette expérience unique et de toutes les aventures immersives qu’elle réserve.





Adresse : 63 rue de la fraternité 93100 Montreuil, Ile-De-France





La Créature de Closed Escape Game Paris

Une illustration de l’escape game La Créature Crédit : La Créature

Sur Paris, La Créature est certainement l’un des escape games les plus connus. Cette salle est réputée pour son ambiance lugubre et son immersion. Chaque participant devra tout faire pour survivre. Une étrange créature traque les joueurs qui n’auront pas d’autres choix que de s’enfuir pour rester en vie. Chacun d’entre eux aura donc droit à un test de courage dans cet escape game ressemblant aux jeux vidéo Open Wolrd réalistes. Ils pourront par la suite donner leur avis et leur impression sur les expériences de ce type. Places à réserver le plus tôt possible pour une session immersive de jeu d’horreur.

Dès le début des aventures de cet escape game, les participants ressentiront constamment un sentiment d’oppression et de peur. Dans cette salle de jeux, l’expérience d’horreur est garantie pour tous les joueurs à la recherche d’une bonne dose de peur et d’adrénaline. Cet escape game est considéré comme l’une des meilleures salles de jeux d’horreur de France pour son ambiance immersive et son monde original. Le scénario promet une plongée dans un monde original. En effet, La Créature est un escape game sur Paris qui regorge de frayeurs et de surprises.

Adresse : 3 All. Hannah Arendt, 93140 Bondy

Les Disparus Phobia Paris, un univers terrifiant en mode escape game

Des participants dans l’escape Game Les Disparues Phobia Paris Crédit : Phobia Paris – Les Disparus

Faisant partie des escape games les plus plébiscités de France, Les Disparus Phobia Paris regorgent de surprises horrifiques. Avec les impressionnants décors de cette « frightening room », le joueur devra tenter de résoudre des énigmes paranormales. Entre angoisse, stress et frayeur, les émotions se mélangent et l’immersion est totale dans cet escape game. Rares sont les personnes qui oseront s’y aventurer. À noter qu’il n’est pas possible de réserver des game pass pour en profiter et passer une belle soirée entre amis.

Il faut noter que la technologie utilisée dans cet escape game est tout simplement impressionnante si elle est comparée avec d’autres salles de jeu similaires. En effet, elle dépasse les attentes des participants d’après les avis laissés par ceux qui sont déjà passés par cette salle. L’immersion est totale et cet escape game est adapté aux fans d’aventure horrifique. Aucun secret ne sera révélé et les participants devront essayer de découvrir les clés du mystère de cette salle durant un time lapse bien défini. On se croirait presque dans la réalité, en mode infernal bien sûr.

Adresse : 127 Rue Jeanne d'Arc, 75013 Paris

Amy, la petite fille d’un manoir hanté, l’escape game « presque » parfait ?

Illustration réaliste de l’escape game Amy, une âme damnée de l’enfer Crédit : Amy - Escape Game Horreur

Avec un taux d’abandon élevé, cet escape game offre une expérience de jeu terrifiante. Amy, une petite fille possédée, ne vous lâchera pas d’une semelle pendant les 60 minutes de jeu. Elle sera omniprésente, et ses cris donneront la chair de poule à tous ceux qui s’aventureront dans cette salle d’escape game. Cette entité mystérieuse surprendra les joueurs avec sa présence et ses apparitions soudaines. Un escape game plus réaliste qu’un film pour vivre une expérience de frayeur immersive lors d’une soirée en « team », mais aussi en solo.

Des expériences de jeux d’horreur uniques et originales, voilà comment on pourrait décrire cet escape game à seulement quelques minutes de Paris. Le taux d’abandon est élevé pour ce jeu d’immersion d’horreur. Par ailleurs, Amy est le type d’escape game qui séduira toutes les personnes souhaitant vivre une expérience horrifique intense. Il s’agit du test parfait pour les participants ou les amis qui adorent se mettre dans la peau d’un aventurier.

Adresse : Closed Escape Game 3A - 3B Allée Hannah Arendt 93140 Bondy

La Traque – Sanatorium Hermann à Nantes, l’escape game qui fait vibrer

Image montrant l’escape game La Traque à Nantes Crédit : La Traque – Sanatorium Hermann

Un escape game de qualité pour des moments de frissons? La Traque est l’un des jeux d’horreur les plus appréciés en France. La Traque fait vivre des expériences horrifiques immersives et mémorables à tous les joueurs qui osent s’aventurer dans sa salle d’escape game. Il permet de vivre des expériences de frissons mémorables, en particulier pour les groupes d’amis qui adorent les jeux horrifiques. Un nouveau chapitre en perspective?

Les participants de cet escape game seront traqués comme s’ils étaient du gibier, ce qui diffère un peu des nombreuses salles disponibles en France. Il faudra donc tout faire pour rester discret, se cacher et ne pas m*urir au bout des 80 minutes. Les nombreux avis positifs laissés par d’anciens participants témoignent de la qualité de cette room. On se croirait même dans un film d’horreur. Il s’agit de l’une des salles d’escape game qui vaut le détour à Nantes pour ceux qui habitent dans la région. Un chapitre rempli de frissons d’après les avis des joueurs qui n’ont pas besoin d’un game-pass pour réussir ce défi.

Adresse : Les loges, 44140 Montbert

Panik Room Paris : un “one hour time” de frissons et d’expériences de peur ultimes

Publicité de l’escape game Panik Room sur Paris Crédit : Panik Room - L'Affaire du Manoir Deveaux

Pour les plus curieux qui veulent vivre des expériences d’horreur dans des jeux inédits en salle sur Paris, l’escape game Panik Room est une excellente alternative. L’accueil est parfait et les sensations d’immersion sont quasi présentées selon les avis des anciens participants. Panik Room Paris plonge les joueurs dans une ambiance d’horreur et de peur. Aucun cheat code n’est fourni. Cet escape game se démarque également pour son côté mystérieux, d’après un test effectué par un joueur.

Dans cet escape game, une personne se tient dans la salle, les yeux bandés et avec une caméra frontale tandis que d’autres joueurs la guident. L’expérience est similaire à une première aventure dans un univers sombre et mystérieux. Toutefois, la personne sera épaulée par d’autres joueurs. Ainsi, elle devra non seulement utiliser son instinct, mais aussi apprendre à faire confiance à d’autres joueurs de sa team. Ces derniers seront en live et essayeront d’être des guides pour le joueur dans le room. Cet escape game permettra de vivre des aventures immersives, mémorables et uniques pour profiter de frissons intenses en plein cœur de Paris.

Adresse : 38 Rue Croix des Petits Champs, 75001 Paris

Lost Asylum : le test ultime pour les plus courageux et les amoureux d’espace games gores

Un aperçu de l’escape game Lost Asylum Crédit : Lost Asylum – One Hour

Proposé par One Hour Paris, Lost Asylum est un escape game offrant une interaction unique avec le game Master. Les décos de la salle sont excellents, ce qui permet de plonger en immersion totale dans un univers réaliste. Bureaux, lits, chaises et autres accessoires retrouvés habituellement dans un hôpital psychiatrique y sont présents. Le scénario de cet escape game est digne des plus grands films hollywoodiens. Un fou a assassiné plusieurs médecins et une enquête est menée. Les participants devront de ce fait résoudre les mystères qui hantent ce lieu.

Lost Asylum de One Hour Paris est un escape game qui fait vivre des expériences de peur et des scènes immersives uniques. Comme pour tous les jeux de ce type, le but ultime est bien sûr de survivre dans les dizaines de minutes imparties. Les participants qui oseront essayer cet escape game se trouveront dans un monde lugubre, plus précisément dans un asile psychiatrique où la moindre erreur sera fatale. Une bonne communication entre les membres de l’équipe sera la clé de voûte pour pouvoir réussir cet escape game. Une expérience d’horreur dans une salle de jeux originale où une ambiance de peur est omniprésente.

Adresse : 24 Rue Emile Lepeu, 75011 Paris

Une expérience du film l’exorciste dans des espace game : Le Cas Mathilda

Une photo de publicité de l’escape game Le Cas Mathilda Crédit : Le Cas Mathilda – Clockwise Escape Game

Une immersion totale dans une ambiance horrifique, voilà ce que promet « Le cas Mathilda ». Cet escape game est d’ailleurs réputé pour son monde réaliste. Les joueurs auront l’impression de plonger dans le nouveau chapitre d’un film d’horreur dans cette salle. Elle offre un décor impressionnant. L’expérience d’horreur et l’ambiance de peur règnent constamment dans cette room, ce qui en fait l’une des salles d’escape games les mieux notées d’après certains avis.

Situé dans l’arrondissement de Chartres, à quelques heures de Paris, cet escape game épique a un niveau de réalisme élevé. Une jeune dame possédée fera vivre aux participants 1 heure d’intenses frissons. Qui sera assez fort pour appeler l’esprit d’un saint afin de l’aider à chasser Mathilda, l’âme d’une jeune dame damnée? Cet escape game est à absolument essayer pour les groupes d’amis qui n’ont pas froid aux yeux ou qui souhaitent dépasser leurs limites. Le courage et la détermination des participants seront mis à l’épreuve avec ce test surréaliste.

Adresse : Zone Commerciale, 37 Rue des Pierres Missigault, 28630 Barjouville

Le Motel Hanté, un escape game pour des expériences de frissons inoubliables

Une illustration du Motel Hanté, un escape game français Crédit : Le Motel Hanté - Victory Escape Game

Les escape game et les salles d’horreur ont la côte ces derniers temps en France et dans plusieurs régions de l’Hexagone. « Le Motel Hanté » se situe à seulement quelques heures de Paris et figure parmi les thèmes les plus appréciés dans ces jeux. Il plongera les participants dans un monde d’horreur, de surprises et de peur. Un véritable enfer sur terre. Qui seront les groupes d’amis qui parviendront à se sortir indemnes de ce calvaire? Des expériences de frissons garanties pendant plusieurs dizaines de minutes.

Le Motel Hanté est un escape game dont le but sera évidemment de survivre dans un motel des années 50, qui parait-il, est habité par les esprits des anciens propriétaires. Inès, une jeune journaliste s’y est aventurée et est devenue folle. Selon ses dires, la salle est hantée et ses avis suggèrent qu’il faudrait l’exorciser. Cet escape game est donc une des rares salles de jeux d’horreur situées près de Paris qui privilégie l’ambiance d’exorcisme.

Adresse : 8 Rue Victor Hugo, 35000 Rennes





Game over de Leavin Room, de quoi faire peur aux plus courageux

Une image montrant un participant de l’escape game de Leavin Room Crédit : Game Over Leavin Room

Prêts à expérimenter des aventures immersives dans une ambiance horrifiqueet un univers de frissons ? Game Over de Leavin Room est un escape game destiné à tester le courage et vivre des expériences de peur inoubliables. Pour les amis qui veulent tenter l’aventure, il est possible de constituer une équipe afin de survivre dans cette salle. Effectivement, « Game Over » est un escape game d’horreur où chaque membre de la team devra tout faire pour aider les autres à s’échapper.

Au début de cet escape game, un joueur sera pris au piège pendant une heure entière. Sa seule chance de survivre est de résoudre plusieurs énigmes et manipulations. Il sera également confronté à ses pires cauchemars. Ce sera un test difficile que seuls les plus audacieux seront en mesure de passer. Alors, qui parviendra à déchiffrer le code, les mystères et le secret de cette salleen seulement 60 minutes de purs frissons ?

Adresse : 28 bis Bd Pereire, 75017 Paris

Un escape game en mode totale immersion en pleine forêt : La Cabane

La Cabane, un escape game réputé en France Crédit : La Cabane - Mindtrap

Cet escape game se caractérise par une ambiance immersive dans un environnement des plus horrifiques. Un groupe d’amis souhaitant se rendre à une fête se retrouve coincé dans une forêt mystérieuse, car la voiture manque de carburant. Tout espoir semble alors perdu dans cet escape game. Les amis devront puiser dans toutes leurs ressources afin de sortir indemnes des bois et de retrouver le chemin de sortie. Alors, qui veut effectuer le test ultime d’horreurs?

Une fête dans un parc pour Halloween, cela manque de frissons, non? Dans cet escape game sur Paris, les joueurs sont loin d’un parc ou d’un arrondissement. Ils sont sans téléphone et sans réseaux de communication pour appeler del'aide. La soirée risque d’être longue, même si elle ne dure en réalité que 60 minutes environ. Alors, comment s’en sortir? Une cabane au loin pourrait contenir un bidon d’essence pour leur voiture, mais encore faut-il l’atteindre. Cette salle de jeux sera le test parfait pour les plus audacieux qui veulent vivre une expérience de frissons intense dans un escape game.

Adresse : Escape Yourself 19 bis rue de Rennes, 35510 Cesson-Sévigné

Cauchemar en chamber 7, pour les fans d’escape games dans un hôpital psychiatrique

Une jaquette montrant un aperçu d’un escape game Crédit : Cauchemar en Chambre 7 - Cinévasion

Envie de vivre une nouvelle expérience d’immersion dans une salle d’horreuren live ? Cauchemar en chambre 7 est ce qu’il faut. Cet escape game sera le test parfait pour celles et ceux qui désirent mettre à l’épreuve leur courage. Il fera vivre des aventures remplies d’adrénaline et de frissons. Voilà un escape game mystérieux qui mettra à l’épreuve les plus curieux et les plus courageux. S’étendant sur 60 minutes environ, il est similaire à un « hell party » ou « une fête infernale » en live, bien loin des chaleureuses soirées dans un parc.

Au bout d’une soixantaine de minutes, il faudra réussir à se défaire du Docteur Zibn, un fou obsédé par les 7 péchés capitaux. Cette salle est très intéressante de par son début original et ses scènes immersives. La coopération des amis est essentielle pour survivre dans cet escape game. Alors, pour celles et ceux qui veulent vivre des expériences d’horreur dans des salles de jeux immersives, Cauchemar en chamber 7 est un must. D’ailleurs, les avis d’anciens joueurs témoignent de l’expérience immersive que ce chapitre propose.

Adresse : 147 Rue de Vaugirard, 75015 Paris

La Crypte de Clue & Co, le test par excellence pour les plus curieux

Un cercueil dans le jeu escape game La Crypte Crédit : La Crypte - Clue & Co

La Crypte de Clue & Co fait partie des espaces game les mieux notés de France. Située dans la capitale de l’ sur Paris, Hexagonecette salle regorge de surprises. Le joueur sera amené au cœur d’une réalité immersive grâce à des décors uniques et des effets spéciaux réalistes. Pour réussir cet escape game, il ne faudra pas compter sur ses amis pour survivre, seuls l’instinct et le courage pourront venir en aide aux joueurs. En d’autres termes, aucune âme charitable, ni saint, ni guide ne sera là pour les assister.

Cet escape game ressemble au nouveau chapitre d’une histoire d’horreur. Une vieille légende raconte qu’un vampire rôde dans les parages et se réveille chaque nuit pour trouver du sang frais. Aucun saint ne viendra en aide aux joueurs pour venir à bout des ennemis dans cet escape game. Il faut noter que l’ambiance est réussie. La salle revêt des airs de Transylvanie, et l’un des participants s’est égaré dans le manoir. Une expérience d’horreur totale et des jeux d’escape game remplis de frissons. Ce monde plongera les participants dans une expérience immersive mémorable et des aventures d’extrême frayeur. Le test parfait pour les fans d’horreur.

Adresse : 33 Rue Albert Thomas, 75010 Paris

Hell Out et son jeu d’horreur Hôtel Sedaine : frayeur et immersion assurées

Une illustration de l’escape game Hôtel Sedaine Crédit : Hotel Sédaine – Hell Out

L’Hôtel Sedaine semble être un bon endroit pour se ressourcer ou pour faire la fête…alors que c’est l’enfer sur terre. Au début de cet escape game sur Paris, les joueurs auront l’impression de se trouver dans un hôtel haussmannien normal, mais tout bascule brusquement. Personne n’est jamais sorti vivant de ce manoir. De jeunes explorateurs et quelques amis y viennent alors pour fouiller et découvrir le secret qui s’y cache. Plus impressionnant que les jeux vidéo, cet escape game est réputé pour son immersion réaliste et les expériences de peur qu’il propose.

On raconte que ce lieu serait le refuge de fantômes, peut-être celui d’une ancienne dame résidente ou d’une âme d’enfant errante…nul ne sait. Le mystère plane encore dans cet escape game. Cette nouvelle expérience de jeux d’horreur est destinée aux plus téméraires grâce aux thèmes et décors réussis permettant une immersion totale. En effet, tous ceux qui ont déjà effectué un test de cet escape game sur Paris ont été pour la plupart satisfaits de l’expérience et l’ambiance des jeux proposés. À réserver dès que possible pour vivre des aventures uniques et une nouvelle « one hour time » pleine de frissons.

Adresse : 34 Rue Sedaine, 75011 Paris