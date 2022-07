L'équipe Demotivateur a testé l'escape game des Casinos Barrière

Vous aimez les énigmes et avez toujours rêvé d’être agent secret ? Alors l’escape game des Casinos Barrière est fait pour vous. Et ça tombe bien, l’équipe Demotivateur a tenté l’expérience en avant première.

Pour s’amuser entre amis, rien ne vaut une expérience escape game. De plus en plus tendance, ces jeux grandeur nature proposent aux participants d’endosser différents rôles et de se plonger dans une aventure où ils devront faire preuve d’ingéniosité pour sortir vainqueurs d’une série de défis.

Crédit : Columbia Pictures

Un escape game dans l'enceinte d'un casino

Et parce que toutes les aventures d'espionnage sont souvent liées à un passage en Casino, cet été les Casinos Barrière lancent leur propre escape game sur le thème de l'espionnage. Celui-ci vous propose de participer à un test de recrutement pour intégrer l’agence d’espions fictive "Poker Face", afin de devenir agent secret ! Après avoir constitué votre équipe de choc, vous devrez résoudre dans le casino toutes les épreuves imaginées par les agents recruteurs.

En pratique, vous devrez trouver la solution aux énigmes à l’aide de votre smartphone et de l’environnement de jeu créé dans l’enceinte du casino. Grâce à une application gratuite utilisant la réalité virtuelle, vous devrez scanner différents éléments, découvrir des indices qui vous permettront de trouver le code top secret caché dans le casino.

Concernant ces énigmes et sans tout vous révéler, elles utilisent logiquement les thèmes des jeux cultes du casino, comme le Black Jack, la Roulette Anglaise ou encore les Machines à Sous (mais pas que !). Mais pas de panique, si vous n’êtes pas familiers de cet univers, l’escape game met à votre disposition un guide pratique et des aides variées pour vous accompagner en cas de besoin.

6 énigmes à résoudre en équipe

Contrairement à un escape game classique où vous êtes dans un espace clos, l'escape Game Barrière vous fera déambuler dans les différents lieux du casino. Votre équipe aura donc 60 minutes pour résoudre 6 énigmes, l’une d'entre elles nous a particulièrement donné du fil à retordre, alors soyez attentif et prenez des notes pour mettre toutes les chances de votre côté ! D’autant plus qu’entre les codes à déchiffrer, les symboles à trouver et les indices à découvrir, vos talents de détective seront mis à rude épreuve.

Alors si vous avez l’âme d’un agent secret, n’hésitez pas à tenter votre chance du 18 juillet au 28 août dans l’un des Casinos Barrière participants. En plus, cet escape game est totalement gratuit, alors n’attendez plus pour tenter l’aventure ! Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site des Casinos Barrière.