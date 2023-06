France : cette région est la plus chère où faire ses courses (non, Paris n'est pas concerné)

Ce n'est un secret pour personne, mais la France connaît une crise économique importante depuis plusieurs années ; de son côté, elle, l'inflation a suffisamment progressé pour mettre à mal des millions de citoyens sur le territoire. Il existe toutefois une région en Hexagone encore plus chère que les autres.

Une inflation qui monte, qui monte

Tous les moyens sont bons pour contrer l'inflation : faire une étude minutieuse des marchands aux prix les plus bas, se serrer la ceinture un peu plus que d'habitude, bénéficier de l'aide de l'État, comme avec le chèque énergie ou l'établissement d'un plafond pour le prix d'essence… Hélas, la situation reste encore bien compliquée pour beaucoup de Français. Et pourtant, il y a bien une région qui coûte encore plus les autres.

De prime abord, quand on connaît les prix élevés pratiqués un peu partout à Paris (surtout dans l'immobilier) et aux alentours, on aurait donc tendance à désigner l'Île-de-France d'office… mais c'est faux ! C'est BFM qui s'est attelé à une petite étude avec un critère précis : où faire ses courses revient le plus cher, en France ?

La région Provence-Alpes-Côte d'Azur grande gagnante

La réponse vient donc de tomber : la région où faire ses courses revient le plus cher est celle de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Un coin paradisiaque pour beaucoup, mais qui coûte bonbon : selon BFM, le panier moyen atteindrait 190 euros, soit 10 euros de plus avec la région la moins chère du Pays, à savoir l'Occitanie.

En cause, la population plutôt âgée en Provence-Alpes-Côte d'Azur (45% ont plus de 60 ans) avec, globalement, tout simplement un pouvoir d'achat et un niveau de vie parmi les plus élevés d'Hexagone.

Enfin, autre information plutôt croustillante : c'est l'enseigne E.Leclerc qui appliquerait les prix les moins élevés, même devant Lidl, Intermarché et les autres titans comme Auchan ou Carrefour. Voilà, vous savez tout, maintenant.

Crédit photo : E.Leclerc