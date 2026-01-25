Ikea vend un appareil indispensable pour cuisiner, combinant micro-ondes, four et airfryer

Vous avez besoin d’un nouvel appareil électroménager pour cuisiner de bons petits plats ? Ne manquez pas cette nouveauté chez Ikea, qui fait de nombreux adeptes.

Chez Ikea, il est possible de dénicher des meubles, des objets de décoration ainsi que des appareils électroménagers. Certains produits peuvent vous changer la vie, comme cet objet génial qui va changer votre vie et votre sommeil.

Actuellement, Ikea vend un appareil indispensable si vous aimez cuisiner. Il combine les capacités d’un four, d’un micro-ondes et d’un aifryer, un objet que tout le monde s’arrache. L’objet idéal à avoir chez soi pour réchauffer et faire cuire ses aliments.

Crédit photo : Ikea

L’accessoire indispensable pour cuisiner

Il s’agit de l’appareil Gätebo. Comme un four, il peut faire cuire des aliments comme des frites, des rouleaux de printemps ou du poulet. En plus de cela, il possède une fonction airfryer qui permet de faire cuire de la viande ou des légumes sans huile ni matière grasse. L’appareil a un mode grill, idéal pour faire gratiner des lasagnes ou réussir des crèmes brûlées.

Crédit photo : Ikea

Cet objet agit également comme un micro-ondes puisqu’il permet de réchauffer les plats, de décongeler de la nourriture et de faire fondre des aliments comme le beurre et le chocolat.

“Idéal pour les espaces restreints, ce petit appareil ne sert pas qu’à faire du popcorn et à réchauffer de la pizza. Avec un fonction airfryer, le four à micro-ondes Gätebo en pose libre vous permet de cuisiner de nombreux plats sains et délicieux”, peut-on lire sur la description du produit sur le site internet d'Ikea.

Un produit très demandé

Cet appareil est parfait si vous avez une petite cuisine puisqu’il est assez petit. Les consommateurs qui se sont déjà laissés tenter sont satisfaits de leur achat, d’après les avis que l’on peut lire sur le site internet d’Ikea.

“Au top, rapide, efficace et facile d’utilisation”, “Appareil complet, très pratique, facilement nettoyable”, “Après quelques semaines d’utilisation, mon micro-ondes est nickel”, ont commenté les internautes.

Crédit photo : Ikea

Vous l’aurez compris : il est possible de tout cuisiner grâce à cet appareil 3 en 1. Il est actuellement vendu au prix de 179 euros et est très demandé, puisqu’il a déjà été en rupture de stock plusieurs fois. Ne tardez pas si vous voulez acheter ce nouvel appareil indispensable.