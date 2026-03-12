Un employée d'IKEA se fait licencier après 20 ans de service pour avoir fait profiter sa famille de ses réductions

Une employée de longue date d’un magasin IKEA ne pensait sûrement pas qu’elle serait licenciée pour avoir fait profiter sa famille de ses propres réductions.

IKEA licencie son employée depuis vingt ans à cause d’une supercherie

Après vingt ans de bons et loyaux services, une employée d’un magasin IKEA s’est fait renvoyer comme une vieille chaussette. La raison de ce licenciement est pour le moins insolite, comme le révèle le média espagnol El Periódico.

Cette employée travaillait dans une enseigne située à Murcie, dans le sud-est du pays. Et comme tous les employés d'IKEA, elle avait le droit à des avantages. Ainsi, les travailleurs de l’enseigne suédoise peuvent voir le montant de leur facture réduite lors de leur passage en caisse après leurs achats dans le magasin.

Sauf que l’employée en question a décidé d’en faire profiter sa famille.

Des réductions effectuées, normalement réservées aux employés

Crédit photo : omada/ iStock

C’est au printemps 2024 que l’histoire a commencé. La sœur de l’employée a effectué des achats pour un montant total de 880 euros. Mais à la caisse, elle n’a payé que 151 euros grâce à la réduction normalement réservée aux employés d’IKEA.

La direction du magasin s’est aperçue de la supercherie. Aussi, ce n’était pas la seule effectuée par l’employée. Cette dernière aurait répété l’opération à sept autres reprises pour des membres de sa famille. L’employée du magasin de Murcie a appliqué l’avantage lors des passages en caisse de ses proches.

Pour l’enseigne, il s’agit tout bonnement d’un « abus de confiance. » En effet, son règlement stipule que « les achats effectués par le personnel à la demande de la famille ou d’amis ne sont pas autorisés. » D’où la raison de son licenciement. Très peu du goût de l'employée qui a décidé de porter plainte contre le magasin pour licenciement illégal.

La Haute Cour de Justice de Murcie vient de rendre sa décision et donne raison à l’enseigne car selon elle, le licenciement était justifié.