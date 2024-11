Cet Airfryer que tout le monde s'arrache est vendu à -60% chez Lidl pour Noël, alors dépêchez-vous !

Vous n’arriverez pas à résister à l’offre alléchante que vous fait Lidl en ce moment. Succombez à la tentation et offrez-vous des moments de régal.

L’avantage avec Noël, c’est qu’on peut se faire plaisir. C’est l’occasion d’en profiter et de faire quelques dépenses pour récompenser son travail de l’année. Le tout, sans culpabiliser. Et que dire lorsque le cadeau en question sera des plus utile chaque jour ? Là, c’est la bonne affaire assurée !

Cela tombe bien puisque Lidl propose une gamme de produits pour tous les porte-monnaies. Cette fois-ci, nous vous en proposons un très prisé des ménages hexagonaux, vendu à moins de 120 euros et de marque française.

Crédit photo : Lidl

Cet appareil, c’est la Friteuse Air Easy Fry Mega de Tefal, aussi appelé Airfryer. On parie que vous en salivez d’avance. Bonne nouvelle, puisque le Airfryer de Tefal est vendu actuellement avec une réduction de 60% par rapport à son prix initial. Un bon plan à ne pas rater, surtout avec les nombreuses qualités que possède le Airfryer.

Un Airfryer de choix pour cuisiner comme un chef

Crédit photo : Lidl

Cuisinez comme un chef tout en restant à la maison avec les 8 programmes de cuisson préréglés. Vous avez largement le choix et la possibilité de cuire viande, poisson, crevettes, légumes, gâteaux, desserts, pâtisseries sans oublier les indémodables frites et poulet et même les pizzas !

Vous avez également de quoi vous régaler et régaler vos proches avec son grand panier de 7,5 litres. Pour cuire ou réchauffer, le Airfryer de Tefal est parfait puisqu’il peut jongler entre différentes températures : de 80 à 200°C.

Crédit photo : Lidl

Le petit plus de cette friteuse ? Son cadran numérique idéal pour choisir son mode de cuisson et la température voulue. Mais n’oublions pas également de mentionner que ce gros bébé de 5,7 kg est lavable facilement : un petit tour au lave-vaisselle et il ressort tout propre, prêt à vous concocter d’autres plats savoureux.

Vous êtes convaincu(e) ? N’attendez plus. Le Airfryer Tefal est vendu à 119,00 euros au lieu des 299,00 euros prévus initialement sur le site de Lidl. Avant, pendant ou après les fêtes, ce sera parfait pour le tester sans retenue.

Crédit photo : Lidl