IKEA crée des mini-lits pour smartphone pour vous aider à mieux dormir

L’enseigne suédoise IKEA vient d’annoncer le lancement de mini-lits pour… smartphones. Une initiative insolite pour encourager les consommateurs à la déconnexion aux écrans pour mieux dormir.

Selon la science, il est préconisé d’éviter les écrans le soir, surtout de près, à cause de l’intensité lumineuse qui retarde les signes de somnolence et génère, par conséquent, des troubles du sommeil. En effet, scroller sur votre téléphone avant de trouver le sommeil est une très fâcheuse habitude à proscrire.

Ainsi, pour vous inciter à éteindre votre téléphone le soir venu, IKEA a eu l’idée de créer un lit aux dimensions de votre appareil numérique. Voici le “Phone Sleep Connection” !

Crédit photo : IKEA

Grâce à cet objet plus qu'insolite, la marque suédoise transforme ainsi le geste compulsif du scroll nocture en rituel amusant et plus bénéfique pour le sommeil de chacun.

"Le sommeil est sans doute le plus important des projets de design dans nos vies, mais aussi le plus négligé. Nos téléphones sont devenus des invités indésirables dans la chambre, il était temps de leur trouver un lit à eux"

Selon IKEA, chaque téléphone-lit est équipé de la technologie NFC intégrée. Concrètement, il s'agit d'une puce qui est connectée à l'application IKEA. Lorsque l'utilisateur dépose son téléphone sur le mini-lit, l'application enregistre la durée du "sommeil", donc de la veille de l'appareil.

"Votre temps de sommeil sera suivi en arrière-plan (aucun compteur ne s’affichera)"

Crédit photo : iStock

IKEA lance un défi aux utilisateurs, récompense à la clé

L'initiative va même plus loin, puisque le leader de l'ameublement décide de récompenser cet effort de déconnexion.

"Réalisez sept nuits de sommeil de sept heures et gagnez votre bon d’achat"

Selon Creapills, il s'agirait de bons de 100 AED (dirham des Emirats Arabes Unis, soit environ 25 euros, à utiliser dans les magasins de l'enseigne.

Avec cette campagne, IKEA poursuit son ambition de replacer le repos au cœur de la vie quotidienne, mais réalise surtout un puissant coup de communication, tant cet objet nous questionne sur le rapport que nous entretenons avec notre smartphone, devenu véritable compagnon de vie pour beaucoup. Certains verront peut-être dans cette innovation d'IKEA une pointe d'ironie.

Malgré tout, l'enseigne appuie cette sortie d'un "rapport "IKEA Sleep Report 2025" très sérieux. Celui-ci révèle que les Émirats arabes unis atteignent un score de 68/100, légèrement au-dessus de la moyenne mondiale, mais encore loin d’un sommeil idéal.

La France, quant à elle, obtient un score de 63/100. Malheureusement, le produit ne sera pas vendu en France car cette initiative marketing est exclusivement dédiée aux Emirats arabes unis.