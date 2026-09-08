«C'est génial» : la saison 2 de cette série Netflix très attendue est numéro 1 dès sa sortie et rend les fans accros

Sur Netflix, la deuxième saison d’une série très attendue vient de sortir, et elle est déjà numéro 1 des contenus les plus vus dans 49 pays différents.

Sur Netflix, on trouve de nombreuses séries qui plaisent aux spectateurs, notamment parce qu’elles les tiennent en haleine. Souvent, nous avons envie de voir la suite quand une saison se termine et pour cette raison, la sortie des saisons suivantes est généralement très attendue.

C’est le cas d’une série en particulier qui a marqué les spectateurs, impatients de voir la deuxième saison.

Crédit photo : Netflix

Une saison 2 très attendue

Il s’agit de “The Gentlemen”, dont la deuxième saison est sortie le 4 septembre dernier. Pour rappel, ce programme de Guy Ritchie est une adaptation du film du même nom au casting 5 étoiles. On y suit le parcours d’Eddie Horniman, un ancien soldat qui hérite soudainement du domaine de son père, mais aussi de son empire de cannabis, ce qui l’amène à faire face à de dangereux gangsters.

Crédit photo : Netflix

Après un peu plus de deux ans d’attente, la deuxième saison de “The Gentlemen” est sortie et c’est déjà un carton dans le monde entier. En seulement cinq jours, la série s’est hissée à la première place des programmes les plus vus sur Netflix dans 49 pays, selon le site spécialisé FlixPatrol. Elle a également intégré le top 10 des contenus Netflix dans 88 pays différents.

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“C'est génial”

Si cette série connaît un grand succès, les spectateurs sont accros.

“2ème saison de The Gentlemen : toujours aussi bon !”, “La série The Gentlemen, j’adore. La saison 2 est sortie, je me refais la 1 pour raccrocher les wagons”, “J’ai regardé 5 épisodes de la saison 2 de The Gentlemen hier soir, c'est génial ! Si vous ne l’avez pas vu, faites-le”, “La saison 2 de The Gentlemen faut juste s’asseoir et applaudir”, ont commenté les internautes sur X.

Suite à ce grand succès, la série est déjà renouvelée pour une troisième saison, pour le plus grand bonheur des fans.