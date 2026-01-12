« Difficile de décrocher » : cette mini-série fait un carton sur Netflix 24h seulement après sa sortie

Pour occuper vos week-ends pluvieux ou vos soirées, Netflix propose une nouvelle mini-série en ce début d’année. Quelques jours après sa sortie, elle cartonne sur la plateforme et laisse les spectateurs scotchés à leur canapé.

Maintenant que Stranger Things est terminée, vous vous demandez sûrement quoi regarder sur Netflix ? Et bien figurez-vous qu’une mini-série a dépassé le programme phare de la plateforme. Vingt-quatre seulement après sa sortie le 8 janvier dernier, cette mini-série policière se classe en effet numéro 1 du Top Netflix en France.

Amateurs de thrillers et de mystères à résoudre, vous allez être servis. Cette série est l’adaptation d’un roman éponyme de l’auteur britannique Alice Feeney, publié en 2020. Sauf que dans la série Netflix, on quitte le Royaume-Uni pour les États-Unis. Malgré tout, l’histoire et les personnages restent les mêmes.

Crédit photo : Netflix

Cette mini-série qui agite la plateforme est His & Hers (Lui et moi, en français). « Dans la chaleur étouffante d'Atlanta, Anna vit dans une solitude obsédante, s'éloignant de ses amis et de sa carrière de journaliste. Mais lorsqu'elle entend parler d'un meurtre à Dahlonega, la ville paisible où elle a grandi, elle revient à la vie et se jette sur l'affaire en quête de réponses. Le détective Jack Harper n'apprécie guère son implication et se méfie... », indique le synopsis d’Allociné.

Un rebondissement final qui a surpris les spectateurs de His & Hers

Crédit photo : Netflix

Pour raconter cette histoire en six épisodes, deux stars en vue à Hollywood ont été choisies. C’est Jon Bernthal (The Punisher) qui incarne le détective. Il donne la réplique à Tessa Thompson (Thor : Ragnarok) qui se glisse dans la peau d'Anna. Ce duo fait des étincelles à l’écran car nombreux sont les spectateurs à avoir salué leur performance. Ils applaudissent également l’humour et le rythme effréné de l’enquête. Rapidement, les spectateurs avouent être devenus accros à His & Hers :

« Difficile de décrocher de cette enquête policière en six épisodes, que j’ai dévorée d’une seule traite. Le rythme est parfaitement maîtrisé et l’écriture suffisamment fine pour maintenir une tension constante », résume un internaute sur Allociné.

Surtout, le rebondissement final de His & Hers a secoué les spectateurs. Beaucoup ne s’attendaient pas à un tel dénouement. C’est donc tout naturellement que les spectateurs recommandent chaudement la série en ce début d’année :

« Excellente série, excellents acteurs. Bravo Netflix. Elle nous tient en haleine du début à la fin. Top ! » ; « Du bon suspense, de bons acteurs, et la fin est étonnante ! J'ai tout fini en une journée ! » ; « Une des meilleures séries Netflix que j'aie pu voir ces derniers mois », peut-on encore lire.

Rendez-vous sans plus attendre sur Netflix pour dévorer His & Hers.