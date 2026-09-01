Robert De Niro et Michael Keaton dans le même thriller : ce film glaçant est numéro 1 sur Netflix en un seul week-end

En un week-end, le thriller poisseux de Netflix devient le film le plus vu de la plateforme en ce moment. Frissons garantis.

Un thriller numéro 1 en un week-end sur Netflix

Il y a quelques jours encore, ce thriller tiré d’une incroyable histoire vraie occupait la première place du Top 10 sur Netflix. Mais il vient de se faire détrôner par un autre thriller au casting cinq étoiles.

En effet, il n’aura fallu qu’un petit week-end pour que The Whisper Man (dévoilé le 28 août) s’impose partout dans le monde sur la plateforme. Son ambiance poisseuse et son histoire mêlant disparition et tueur en série ont captivé les abonnés Netflix.

Derrière la caméra, on retrouve le réalisateur néo-zélandais James Ashcroft, déjà remarqué pour Coming Home in the Dark et The Rule of Jenny Pen. Le film est adapté du roman à succès d’Alex North, best-seller publié en 2019, et il est produit par la société AGBO des frères Russo, connus pour plusieurs blockbusters Marvel.

Voici son pitch, comme indiqué sur Allociné : « Un auteur de romans policiers veuf, dont le fils de 8 ans est enlevé, se tourne vers son père éloigné, un ancien détective de police à la retraite, pour obtenir de l'aide, mais découvre un lien avec une affaire vieille de plusieurs décennies impliquant un tueur en série condamné, connu sous le nom de The Whisper Man ».

La suite après cette vidéo

Une sombre histoire portée par Adam Scott et Robert De Niro

Crédit photo : Netflix

L’histoire rappelle forcément les meilleurs thrillers du genre : Prisoners, Seven, Mystic River, Le Silence des agneaux ou plus récemment Longlegs. Tout comme dans ces films, on retrouve une distribution parfaite avec en tête Robert De Niro. Il joue le père d’Adam Scott (Severance) dont le fils a disparu. Michelle Monaghan incarne l’enquêtrice Amanda Beck, tandis qu’un certain Michael Keaton fait également son apparition.

Keaton se glisse justement dans la peau de Frank Carter, le « Whisper Man » enfermé à vie dans une prison de haute sécurité, seul personnage que De Niro parvient à faire parler. Pour les deux acteurs, ces scènes communes ont une saveur particulière : c’est la première fois qu’ils partagent l’affiche depuis Jackie Brown en 1997. Le film, classé R et d’une durée d’environ 1h51, a été tourné dans le New Jersey, où se déroule l’intrigue.

Si les productions Netflix recueillent souvent des avis mitigés, on peut dire que The Whisper Man tire dans le mille. Il obtient la moyenne de 3,2 sur 5 sur Allociné de la part des spectateurs ravis du film.

« Un petit bijou » ; « Ce film m'a captivé grâce à son scénario qui multiplie les fausses pistes et son casting impeccable. Suspense, tension, et frissons garantis ! » ; « Un film qui va rester dans votre tête pendant un certain temps » ; « Un excellent thriller parfaitement bien joué avec cette distribution de rêve », peut-on lire.

La critique internationale se montre toutefois plus réservée. la critique de Variety sur ce thriller Netflix salue un divertissement efficace tout en jugeant que le rôle ne demande pas grand-chose à De Niro, tandis que le personnage de Keaton apporte une touche de perversité bienvenue à un film par ailleurs assez classique.

The Whisper Man est numéro 1 en France et avec de telles critiques, on peut être sûr qu’il gardera sa place encore un petit moment. Alors, rendez-vous sur Netflix.