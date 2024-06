Il trouve par hasard une carte Mickey unique au monde... et découvre qu'elle vaut une fortune

Damien Bernard, collectionneur, a récemment mis la main sur une carte à collectionner à l’effigie de Mickey. Unique au monde, cette carte pourrait valoir des dizaines de milliers d’euros.

Dans le monde, de nombreuses personnes collectionnent les cartes à jouer. Certaines d’entre elles sont particulièrement rares et peuvent valoir très cher. Damien Bernard, un collectionneur girondin, en a fait l’expérience. Passionné de cartes de jeu à collectionner, il a récemment mis la main sur une carte à l’effigie de Mickey, alors qu’il participait à une vente aux enchères en ligne de cartes à jouer.

Un lot de cartes était proposé lors de cette vente aux enchères. Curieux, Damien a décidé de jouer et a remporté le lot, bien que personne ne savait alors ce qu’il contenait précisément. C’est en découvrant les cartes que Damien a eu une incroyable surprise.

Crédit photo : iStock

Une carte unique au monde

Une carte Mickey se trouvait à l’intérieur de ce paquet. Dessinée à la main par un artiste japonais, elle portait la mention 1/1, preuve qu’elle est unique et qu’il n’existe pas d’autres répliques. Cette carte a été distribuée par Disney pour célébrer ses 100 ans et a une grande valeur en raison de sa rareté et son état de conservation.

“C’était assez fou. Une carte comme ça, c’est inimaginable. On en sortira qu’une seule fois dans notre vie. Pour donner une valeur, on regarde l’artiste, la qualité du dessin, l’état de conservation de la carte mais aussi le personnage représenté”, a affirmé Damien Bernard à France 3.

Crédit photo : iStock

Ainsi, cette carte pourrait se revendre à un prix exorbitant puisqu’elle pourrait valoir plusieurs dizaines de milliers d’euros. Le jackpot pour Damien.

“À peine quelques heures après, j’ai reçu des propositions de Belgique, du Luxembourg, à plusieurs milliers d’euros ! Les Américains comme les Chinois sont particulièrement friands de Mickey, bien plus qu’en France”, s’est réjoui Damien.

Jusqu’à 80 000 euros

Après avoir récupéré cette précieuse carte à Paris, Damien compte l’envoyer dans une maison de vente américaine qui va noter son état de conservation, certifier son authenticité et la vendre. Généralement, l’état de conservation des cartes à collectionner est noté de 1 à 10, révélant la valeur de la carte.

Image d'illustration. Crédit photo : eBay

“Jusqu’à 8, les prix sont assez raisonnables. Dès que l’état de conservation affiche un 9 ou un 10, les prix s’envolent. La rareté est très importante sur ce marché. On a eu des cartes Pikachu spéciales, distribuées gratuitement au musée Van Gogh d’Amsterdam, qui ont été revendues environ 300 euros”, précise François Thierry, spécialiste carte de collection chez Aguttes, une maison d’enchères parisienne.

En plus de cela, plus la carte est vieille, plus elle est onéreuse. En définitive, cette carte Mickey pourrait valoir au moins 10 000 euros. Selon les acheteurs, elle pourrait même monter jusqu’à 40 000, 60 000 et même 80 000 euros. Une aubaine pour le collectionneur qui ne regrette pas d’avoir participé à cette vente aux enchères.