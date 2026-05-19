2 candidates de « Mariés au premier regard » UK auraient été violées lors de l'émission

Polémique outre-Manche après des révélations sur de possibles viols commis lors d'une très célèbre émission de téléréalité.

Ce sont des révélations qui font l'effet d'une bombe !

Des ex-participantes de la version britannique de « Mariés au premier regard » affirment avoir été violées durant la célèbre émission de téléréalité. Totalement pris de court par ces déclarations choc, le diffuseur Channel Four a d'ores et déjà diligenté une enquête interne et supprimé tous les épisodes, dans lesquels apparaissent les victimes présumées.

Crédit photo : M6

Deux candidates de« Mariés au premier regard » UK violées dans l'émission ?

Diffusée depuis 2015 sur la télévision britannique, l'émission « Married at First Sight UK », dont le concept est originaire du Danemark, est aujourd'hui dans la tourmente.

Un scandale sans précédent qui vient ternir l'image d'une téléréalité pourtant très appréciée aux quatre coins du monde.

Bien connue des téléspectateurs français qui, eux aussi, ont l'habitude de suivre, chaque lundi sur M6, les aventures de ces couples formés grâce à la science, l'émission connaît en effet un succès international qui ne se dément pas depuis une décennie.

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Pour rappel, le show promet à ses candidats de tomber amoureux et de se marier dès le premier regard, en s'appuyant sur des critères de compatibilité qui seraient scientifiquement infaillibles. Mais l'amour n'étant pas une science exacte, les promesses ne sont pas toujours au rendez-vous. Plébiscitée chaque année par un public toujours plus nombreux, l'émission n'avait jusqu'ici jamais connu de véritable accroc, avant ce scandale, révélé par la BBC.

Ainsi, selon le média britannique, deux anciennes candidates affirment avoir été violées par les maris qu'elles avaient rencontrés durant l'émission. Une autre participante aurait par ailleurs déclaré avoir subi un acte sexuel non consenti au cours de son expérience. Seule l'une des trois victimes a accepté de révéler son identité. Il s'agit de Shona Manderson (photo ci-dessous), qui avait participé à l’émission en 2023. À l'époque, le couple qu'elle formait avec son partenaire avait été soudainement écarté de l'antenne par la production, qui avait fait part de ses « préoccupations » concernant leur relation. Des inquiétudes qui prennent désormais tout leur sens, à la lumière des récentes révélations.

Crédit photo : @shoniemandy / Instagram

Crédit photo : @shoniemandy / Instagram

La BBC a également précisé qu’une autre femme, qui souhaite garder l'anonymat avait l'intention de poursuivre en justice la société de production de l'émission.

Enfin, la directrice générale de Channel Four, Priya Dogra, a fait savoir que ces accusations « très graves » étaient « contestées par les participants accusés ».

Affaire à suivre...