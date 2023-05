Ce couple culte de Mariés au premier regard se sépare : à la surprise générale, ils se confient !

Le couple culte, Bruno et Alicia, révélé dans la saison 6 de Mariés au premier regard a annoncé une grande nouvelle ce 10 mai 2023. Explications.

L’amour n’est pas toujours rose. La preuve, le couple culte de Mariés au premier regard, saison 6, Bruno et Alicia, a décidé de faire un break. Ce 10 mai 2023, quelques jours après avoir célébré son 30ème anniversaire, la candidate Alicia a mis fin aux rumeurs en confirmant une mauvaise nouvelle : le couple est séparé.

Une séparation définitive ?

Dans un post partagé sur Instagram, la jeune femme a partagé une photo en compagnie de Bruno et a indiqué en légende : “Depuis quelques jours, beaucoup d’entre vous me demandent pourquoi Bruno est moins présent dans mes stories. Je me tenais de vous répondre : nous faisons une pause pour se recentrer chacun de notre côté. Dans Mariés au premier regard, la vie d’après, vous pourrez retrouver des moments de complicité, mais aussi, nos doutes bientôt sur 6play. Merci de respecter cette décision.” Une séparation qui ne semble donc pas définitive.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par ?????? (@alicia_mapr6)

Le duo avait depuis plusieurs mois habitué les internautes à les voir toujours ensemble, en train de se mettre en scène dans des vidéos drôles sur la Toile. Preuve encore une fois que ce que l’on voit sur les réseaux sociaux est loin d’être la réalité. Une question reste en suspens, leur couple survivra-t-il ?

En attendant, il est possible de découvrir les nouveaux couples de Mariés au premier regard, saison 7 sur M6. D’ailleurs, certains ont déjà marqué les esprits, comme Annabel et Fabrice ou encore Léa et Emmanuel. Pour eux, l’amour semble être au rendez-vous… À suivre…