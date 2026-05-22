28 mètres de haut : ce parc aquatique a battu le record de la plus haute montagne russe du monde

Si vous aimez les parcs aquatiques et les sensations fortes, bonne nouvelle : un parc aquatique a récemment battu le record de la plus haute montagne russe du monde.

Dans les parcs d’attractions, on retrouve des activités pour toute la famille : des manèges calmes pour les plus petits et des sensations fortes pour les plus aventureux. Parmi les parcs d’attractions, on retrouve les parcs aquatiques, qui combinent le plaisir de nager et le divertissement.

Crédit photo : Beach Park

Alors que le meilleur parc aquatique du monde se trouve en France, un autre vient de décrocher un record qui fait beaucoup parler.

28 mètres de hauteur

Il s’agit du Beach Park, un complexe de loisirs qui regroupe le parc aquatique Aqua Park, des hôtels et des restaurants. Il est situé sur la plage de Porto das Dunas, au Brésil, et accueille plus de 9 millions de visiteurs en 2025 dont 290 000 Français.

Alors que le plus grand parc aquatique de France va recycler son eau, ce parc brésilien se distingue pour une autre raison : son attraction “Surreal”, qui a battu le record de la plus haute montagne russe du monde dans un parc aquatique, avec une hauteur de 28 mètres.

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Cette attraction a été ouverte au public pour la première fois en 2024. Elle comporte des montées, des descentes et des virages serrés, le tout dans un environnement aquatique. Les visiteurs s’installent dans une bouée et sont propulsés par des jets d’eau pendant plus d’une minute et à 42 km/h.

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Un record du monde battu

La distinction a été remise officiellement par le Guinness World Records le 29 avril dernier. Le parc détrône désormais les États-Unis dont l’attraction “Tsunami Surge” culminait à 26 mètres de haut.

“Cette reconnaissance marque un tournant très positif pour Aqua Park, déjà considéré comme l’un des meilleurs parcs aquatiques au monde. “Surreal” renforce encore cette visibilité et témoigne du travail acharné d’équipes qui croient aux projets innovants et s’efforcent de les mener à bien avec excellence”, a déclaré Murilo Pascoal, le directeur de Beach Park.

Si vous allez au Brésil, n’hésitez pas à visiter ce parc aquatique et cette attraction vertigineuse pour faire le plein de sensations fortes.