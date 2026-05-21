À peine sortie, la nouvelle série Netflix des créateurs de Stranger Things séduit déjà les fans... et on comprend pourquoi !

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Image tirée de la série The Boroughs

Les frères Duffer sont de retour sur Netflix avec une nouvelle série qui pourrait séduire les fans de Stranger Things.

Netflix regorge de programmes pour les amateurs de science-fiction. Parmi les contenus les plus populaires de la plateforme, on retrouve notamment ce film revisitant l’histoire de Frankenstein, mais aussi, bien sûr, la série Stranger Things.

Créé par les frères jumeaux Matt Duffer et Ross Duffer, le show porté par Millie Bobby Brown a captivé des millions de spectateurs à travers le monde.

Image tirée de la série Stranger ThingsCrédit Photo : Netflix

En mars 2026, le duo a lancé une nouvelle production sur Netflix. À peine mise en ligne, cette mini-série horrifique est devenue un véritable carton en prenant la tête du top 10.

Deux mois seulement après ce succès, les frères Matt Duffer et Ross Duffer reviennent déjà sur Netflix avec une nouvelle série, et celle-ci s’annonce comme un nouveau phénomène.

Intitulé The Boroughs : Retraite rebelle, le show télévisé est disponible depuis ce jeudi 21 mai 2026.

Image tirée de la série The Boroughs Crédit Photo : Netflix

Une nouvelle série Netflix comparée à Stranger Things

Décrite comme un mélange de fantastique et d’épouvante, la série se compose de huit épisodes et réunit un casting cinq étoiles : Alfred Molina, Geena Davis ou encore Alfre Woodard. Le pitch ?

« Derrière l’image parfaite de cette résidence de retraite se cache un sombre secret surnaturel. Et une bande de retraités improbable sera seule à pouvoir l’affronter », renseigne le synopsis officiel.

Avant son lancement, The Boroughs : Retraite rebelle a été comparée à Stranger Things par les internautes, qui estiment que les enfants d’Hawkins cèdent cette fois leur place à un groupe d’amis plus âgés.

De leur côté, les frères Duffer assument cette ressemblance :

« The Boroughs est probablement le projet qui partage le plus d’ADN avec Stranger Things, parce qu’il raconte l’histoire d’un groupe de marginaux qui combattent un mal venu d’ailleurs. Cette fois, nos marginaux sont un peu plus âgés. Ils se déplacent en voiturette de golf, pas à vélo », avait indiqué Matt Duffer, cité par Deadline.

La suite après cette vidéo

Des avis enthousiastes pour The Boroughs

Du côté des spectateurs, les premiers retours saluent l’atmosphère fantastique et mystérieuse de la série.

D’autres comparent The Boroughs : Retraite rebelle aux grands classiques fantastiques des années 1980, comme E.T. l'extra-terrestre ou Cocoon.

La presse spécialisée semble elle aussi séduite par ce Stranger Things à la sauce senior. Le Parisien loue une œuvre « immersive, touchante, par moments carrément terrifiante », qui « aborde avec finesse de beaux sujets universels ».

Image tirée de la série The Boroughs Crédit Photo : Netflix

De son côté, Le Journal du Geek se montre plus mitigé. Si le média reconnaît que la portée émotionnelle du récit est une réussite, il estime que la série manque encore d’un petit quelque chose pour réellement s’élever.

« The Boroughs révèle surtout l’uniformisation esthétique de Netflix et la marchandisation à outrance de la nostalgie », conclut le site.

Tous les épisodes de The Boroughs : Retraite rebelle sont disponibles sur Netflix pour vous faire votre propre avis.

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Jenna Barabinot

Au sujet de l'auteur :

Rédactrice web passionnée avec 5 ans d'expérience et plus de 1850 articles à son actif, Jenna Barabinot assure pour Demotivateur le suivi de l'actualité Entertainment, des célébrités et des faits de société. Véritable experte de la thématique canine et de la cause animale, elle allie une plume rigoureuse à un storytelling engagé. Sa polyvalence lui permet de décrypter les tendances de la culture pop tout en traitant avec humanité les sujets de société qui font l'actualité.

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