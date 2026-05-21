À peine sortie, la nouvelle série Netflix des créateurs de Stranger Things séduit déjà les fans... et on comprend pourquoi !

Les frères Duffer sont de retour sur Netflix avec une nouvelle série qui pourrait séduire les fans de Stranger Things.

Netflix regorge de programmes pour les amateurs de science-fiction. Parmi les contenus les plus populaires de la plateforme, on retrouve notamment ce film revisitant l’histoire de Frankenstein, mais aussi, bien sûr, la série Stranger Things.

Créé par les frères jumeaux Matt Duffer et Ross Duffer, le show porté par Millie Bobby Brown a captivé des millions de spectateurs à travers le monde.

Crédit Photo : Netflix

En mars 2026, le duo a lancé une nouvelle production sur Netflix. À peine mise en ligne, cette mini-série horrifique est devenue un véritable carton en prenant la tête du top 10.

Deux mois seulement après ce succès, les frères Matt Duffer et Ross Duffer reviennent déjà sur Netflix avec une nouvelle série, et celle-ci s’annonce comme un nouveau phénomène.

Intitulé The Boroughs : Retraite rebelle, le show télévisé est disponible depuis ce jeudi 21 mai 2026.

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Une nouvelle série Netflix comparée à Stranger Things

Décrite comme un mélange de fantastique et d’épouvante, la série se compose de huit épisodes et réunit un casting cinq étoiles : Alfred Molina, Geena Davis ou encore Alfre Woodard. Le pitch ?

« Derrière l’image parfaite de cette résidence de retraite se cache un sombre secret surnaturel. Et une bande de retraités improbable sera seule à pouvoir l’affronter », renseigne le synopsis officiel.

Avant son lancement, The Boroughs : Retraite rebelle a été comparée à Stranger Things par les internautes, qui estiment que les enfants d’Hawkins cèdent cette fois leur place à un groupe d’amis plus âgés.

De leur côté, les frères Duffer assument cette ressemblance :

« The Boroughs est probablement le projet qui partage le plus d’ADN avec Stranger Things, parce qu’il raconte l’histoire d’un groupe de marginaux qui combattent un mal venu d’ailleurs. Cette fois, nos marginaux sont un peu plus âgés. Ils se déplacent en voiturette de golf, pas à vélo », avait indiqué Matt Duffer, cité par Deadline.

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Des avis enthousiastes pour The Boroughs

Du côté des spectateurs, les premiers retours saluent l’atmosphère fantastique et mystérieuse de la série.

D’autres comparent The Boroughs : Retraite rebelle aux grands classiques fantastiques des années 1980, comme E.T. l'extra-terrestre ou Cocoon.

La presse spécialisée semble elle aussi séduite par ce Stranger Things à la sauce senior. Le Parisien loue une œuvre « immersive, touchante, par moments carrément terrifiante », qui « aborde avec finesse de beaux sujets universels ».

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De son côté, Le Journal du Geek se montre plus mitigé. Si le média reconnaît que la portée émotionnelle du récit est une réussite, il estime que la série manque encore d’un petit quelque chose pour réellement s’élever.

« The Boroughs révèle surtout l’uniformisation esthétique de Netflix et la marchandisation à outrance de la nostalgie », conclut le site.

Tous les épisodes de The Boroughs : Retraite rebelle sont disponibles sur Netflix pour vous faire votre propre avis.